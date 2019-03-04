味全龍將復活？中華職棒聯盟會長吳志揚5日說明

2019-03-04 18:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



味全龍是否能重生，明天會有答案。讓台灣職棒出現第五隊， 賽事更好看。

為了讓國內的職棒能夠更活絡， 聯盟持續與頂新集團討論加盟事宜，近日中華職棒聯盟會長吳志揚安排與頂新高層會面，討論相關事宜，相關加盟最新進度，吳志揚3月5日下午13:30於「中華職棒30周年特展」展場外，親自說明。