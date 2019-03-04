麥當勞有意閃人 封閉的老天母究竟怎麼了？

2019-03-04 18:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



許多人兒時回憶、麥當勞天母店傳出因房租翻倍而計畫6月結束營業，消息一出令人錯愕，也重新喚起人們對老天母商圈的關注。知名商仲業者黃舒衛表示，天母商圈的商業機能早已沒落，但當地居住環境及居民素質在台北市仍是頂尖水平，因此天母商圈正呈現「商家搬離、但豪宅湧入」的局面。

麥當勞天母店佇立天母30年，是天母西路的地標，見證天母商圈由昔日的鼎沸到今天的凋零。對於熄燈的消息，台灣麥當勞回應，將就市場及營運策略整體評估。

天母商圈位在中山北路六、七段、天母東、西、北路與忠誠路附近，以天母廣場為中心向四周延伸。早期為外僑與外國人聚集之住宅區，台北美國學校與日僑學校皆設立於此，故街道常見外語招牌與個性店家，異國風味濃厚。

隨天母商圈人氣不再，加上離台北市中心較遠，很多人已久未踏入商圈半步，麥當勞可能是僅存的回憶之一，如今卻傳將熄燈，令人唏噓之餘，也讓人好奇天母商圈現在究竟是什麼面貌？

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，天母商圈沒落有兩個主因，首先是商圈沒有捷運通過，與台北市中心或新北市的交通往返不便，導致長期只能靠在地客消費；新光三越及SOGO進駐後，更加速商圈的沒落。

另外就是隨東區及信義計畫區的興起，逛街人潮轉移陣地，天母商圈的商店雖有特色，但不敵大型商圈興起帶來的吸客效力。

黃舒衛認為，當勞房租大漲，據傳係因有陸資有意租下整棟大樓，導致房東一口氣漲租，這是特殊案例。但整體來說，天母商圈的店租因為商圈沒落，已久未聞漲，租金行情約每坪5千到8千元。

他分析，麥當勞那棟是天母圓環附近少數大面積的店面，周遭多屬小面積店面，只能做簡單的服飾業或餐廳。因此，若麥當勞真的撤離，房東將大樓重新裝修調整後，房租仍有上調空間。

儘管商業活動凋零，但老天母幽靜清雅的生活環境，仍是外館、僑民、明星、企業家們置產的首選，像男神彭于晏、金城武買屋、換屋都在天母，童子賢家族歷年在天母置產超過14戶；美國在台協會（AIT）去年更豪擲11.6億元，買下整棟新建案當作宿舍。

黃舒衛說，天母中古華夏每坪約70萬元，新屋每坪動輒破百萬元，顯見老天母仍備受豪宅客青睞。知名建商也持續在老天母推案，像華固天鑄、富邦777、 聯上鳳凰華廈等。豪宅市場一片大好，對比商圈的沒落蕭條，呈現極大的反差。