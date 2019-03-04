長榮海租高港七櫃 吳宗榮:高港將重返全球前10大貨櫃港

2019-03-04 18:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



台灣港務公司今 (4)日舉年七周年慶活動，董事長吳宗榮表示，去年底已與長榮海運簽署新建的高雄港第七貨櫃中心租用合約，五座碼頭營運後，一年可增加500萬TEU以上貨櫃量，將讓高雄港在五年後有機會重返全球前10大貨櫃港排名。

港務公司今日下午在高市立圖書館小劇場歡慶公司成立七週年，邀請產官學界共襄盛舉。典禮中安排對促進我國國際商港營運績效有重大貢獻的績優客戶頒發「金舫獎」，並由董事長吳宗榮表揚該公司模範員工以資鼓勵。

吳宗榮提出未來以「創新」、「合作」與「效率」三大發展主軸，包括以創新作法導入企業經營及發展智慧港口，使港區資源發揮最大綜效，營造良好經營環境。

同時持續加強與港區業者合作，並攜手港口所在地方政府共創港市榮景；也繼續提升港務公司核心競爭力及經營績效，以邁向卓越港埠經營集團願景。

他並說，去年底已與長榮海運簽署新建的高雄港第七貨櫃中心租用合約，五座碼頭營運後，一年可增加500萬TEU以上貨櫃量，將讓高雄港在五年後的貨櫃量邁向1,600萬TEU，有機會重返全球前10大貨櫃港排名。

另外，在典禮上，港務公司並與台欣世紀風電公司簽署離岸風電投資經營契約，該業者成為繼永冠、天立之後第3家進駐台中港離岸風電產業專區的零組件製造商。