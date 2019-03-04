興富發集團跨餐飲事業 首發「貝可麗烘焙工坊」今開幕

2019-03-04 17:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



興富發建設集團總裁鄭欽天信心喊話，下一個十年，興富發建設集團會比過去更有條件，集團在高雄、台南、台中、新竹、桃園、台北市、新北市、基隆已有我們的通路、知名度，「未來的十年，期許再賺1,000億元」。

鄭欽天指出，現在我們可以看得到的，商辦市場投資的客人越來越多，除了自用外，有非常多的房東願意投資到辦公大樓來，從推案經驗來驗證，產業正逢台商返台擴張及第二代接班的契機，傳產總部門面、二代居住空間，都需要同步升級，以台中七期興富發旗下NTC國家商貿中心、BHW鼎盛商辦大樓為例，從原來一坪月租金四、五百元的水平，短短五年漲了三倍，現在好的都到1,500元，市場不再只是住的需求、還有很多用的需求。

興富發建設董事長鄭志隆表示，身為開發商，興富發的產品主力是商辦與首購，未來在台北、台中、高雄都有商辦產品的規劃，辦公複合商場，甚至結合飯店；而辦公硬體的到位也需要跟軟體機能相互搭配，在很多必要生活需求上能夠獲得滿足，所以，今年集團自有品牌即將陸續開幕，包括貝可麗烘焙工坊、高雄悦誠廣場、日式Buffet、精緻鐵板燒、精品超市、品味傢俱傢飾等，滿足的不只是消費者食衣住行，更提升辦公環境的便利體驗。