TIMTOS登場 中經社團隊助台廠搶單

2019-03-04 17:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉秀娟 ╱即時報導



本報團隊在TIMTOS現場攤位服務國內外買主商機媒合。 記者劉秀娟／攝影 分享 facebook

今日登場的「2019年台北國際工具機展（TIMTOS）」，由於台北南港展覽館2館正式啟用，使得參展廠商家數比2017年增加130家，總數達1,230家，共使用7,000個攤位數，規模創新高，更從往年全球第五大躍升為全球第三大工具機展。

國內外各大廠商均展出最新型機台，可看性為歷年之最，包括國內大廠友嘉、上銀、台中精機、東台、協鴻、慶鴻、永進、程泰、遠東、金豐、協易、銀泰等，與國外知名大廠有FANUC、MAZAK、DMG MORI、Mitsubishi、THK、Heidenhain、Siemens、GF、Universal Robots、Haas Automation等，各路菁英匯聚一堂，盛況空前，預計將吸引超過5萬名國內外買主前來參觀。

機械公會理事長柯拔希表示，我國去年機械業產值達1.1兆元，相較前一年度有274億元的成長，未來在工業4.0及智慧機械加智慧製造的推動下,2025年機械產業可望達到2兆的產值。這次除了高端技術的展示，公會也大規模邀請5200位學生前來參觀，全程接送並有專人導覽講解，體現了產學傳承與未來人力的培養的重要意義。

經濟日報中經社在南港一館一區光廊設服務攤位，號碼I2115，現場除發送台灣機械雜誌英文版與阿拉伯文版專刊，並提供服務助每位國內外買主即時找到需要的產品資訊。同時推出金豬報喜、豬事大吉吉祥物繞場活動，並搭配本報獨家採購需求即時媒合服務，讓客戶在這個機械產業盛會掌握最新商機並能搶單成功。