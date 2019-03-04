電商搶「女王財」 美妝商品大打折扣戰

2019-03-04 17:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



網購女力當道，在38婦女節登場前夕，網路家庭（8044）旗下商店街、創業家兄弟（8477）、蝦皮購物等電商，今（4）日相繼推出促銷活動，各類美妝商品折扣下殺，大搶「女王財」。

商店街個人賣場公布年度消費習慣大調查，發現女性消費族群超給力，在網購平台活動參與度及消費貢獻度占八成，強大網購剁手消費力，遠遠將男性甩在腦後；商店街個人賣場年度Top Sale商品，更以女性生理用品衛生棉登上銷售冠軍。商店街表示，由此更看出女性消費群族對於網購貢獻度的給力。

商店街依據Top Sale熱銷排行商品，即日起推出3月女王購物節，商店街個人賣場營運長黃淑琳表示，一直以來，女性消費者是商店街的消費主力，這次個人賣場使用者消費習慣大調查，共計超過4萬名網友參與，其中女性消費者的人數就將近3萬2千名，約占總問券人數八成；並以18到35歲的女性朋友居多，占女性受訪者七成。

黃淑琳認為，經此調查明顯看出以往到量販店、超市添購居家雜貨用品的消費習慣，已被網路購物漸漸取代，便利快速優惠的網購讓「沒化妝不想出門」、「懶得出門」、「忙得無法出門」的各族群女性朋友樂於上網採購，有趣的現象也可從此次商店街兩大平台的前十大熱銷商品品項調查可看出端倪，以及展現女王們購物的強大女力。

蝦皮攜手台灣萊雅集團消費用品事業部旗下三大人氣美妝品牌，首度推出蝦皮購物全球美妝盛典「LOréal超級品牌日」，邀請台灣及東南亞七國用戶不分國界，活動期間從3月5日到8日，蝦皮商城三大美妝旗艦店規劃精選商品三折起等優惠，並祭出千元遊戲好禮與限量驚喜福袋。

蝦皮亞太區首席營運長馮時欽表示，蝦皮自去年啟動超級品牌日，不僅持續深化品牌夥伴合作，更專注於為消費者提供知名品牌的獨家優惠商品。這次選在38國際婦女節首創全球超級品牌日，更是別具意義，很榮幸能與萊雅消費用品事業部，一同為散發自信美的女性喝采，也相信這次合作將獲得巨大的成功。

蝦皮於38國際婦女節當天，蝦皮商城媚比琳官方旗艦店更將祭出台灣萊雅集團消費用品事業部，為全球蝦皮購物獨家量身訂製、價值千元的「女力福袋」，內容物包括超持久霧感液態唇膏2支加贈小瓶裝眼唇卸2瓶，特價499元，全台限量300組。

創業家亦動員旗下生活市集及好吃市集，搶攻美麗商機，3月5日起至3月11日，推出「3.8女王節」，針對站內占八成的女性消費者，集結超過300樣專屬商品，並祭出八大專場，要助女性消費者不費力挑選、輕鬆愛自己，專區全面下殺最低1折起，更享三重超殺好康。

此外，生活市集期望在本次活動擴大點數應用，將於活動期間，同步推出「女王下單我買單」，期間內凡在生活市集下單並至指定頁登記，將天天抽出1名幸運女王贈出購買金額之100%集集點回饋。