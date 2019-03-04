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優惠火拼升級 易遊網推日本機票買一送一

2019-03-04 16:14經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

易遊網於3月4日至8日推出《三月旅行節》，以「厭世退散 玩遍全世界」為主軸，最高祭出日本機票買一送一的優惠外，此次更與超人氣網路圖文IP《厭世動物園》合作，根據「放空舒壓系」、「自我催眠系」、「逃離現實系」三種不同測驗結果，為消費者推薦專屬商品。

另外還有eMoney最高九倍超狂回饋，以及「日本東北雙人自由行」、「花蓮瑞穗春天酒店」抽獎活動等眾多加碼好康。

易遊網《三月旅行節》旅遊全商品全面下殺，包含國內外團旅、自由行、機票、訂房、票券當地遊等。國際機票部分，像是「仙台計畫票6天」買一送一，含稅9,999元起，每日限量10席。

另外，酷航短程線在此次促銷，也祭出相當誘人的稀有票價，包含高雄出發大阪單程機票1,988元起、台北出發首爾單程機票2,288元起、高雄出發新加坡單程機票1,788元起、台北出發新加坡1,988元起。易遊網表示，以上皆為含稅價格，小資族出國想省荷包，從便宜票價下手絕對是不二法則。

在台灣訂房部分，祭出比政府補助還划算的獨家市場最低價，包含新開幕話題酒店「花蓮瑞穗春天酒店」每晚萬元有找；全新飯店「礁溪山形閣」不分平假日最高享7折，體驗日式湯泉氛圍破盤價6,666元起；「澎湖澎澄飯店」免費升等港景房，驚爆價每晚3,333元起；「花蓮美侖大飯店」下殺58折再升等豪華房，每晚2,333元起。

國外旅遊部分，「日本東北春日紀行團體5天」第2人現省3,300元，入住享譽盛名的百選溫泉名譽冠軍「星野渡假村」，雙人優惠價每人只要33,850元起。「泰國涵碧樓(一房一廳)5天」推出4人揪團最高省1萬的早鳥優惠，折扣後每人含稅17,400元起。

小資首選「韓國首爾團體5天」，免費升等特一級五花飯店1晚，超狂團費每人8,333元起。如有日韓旅遊計畫的民眾，少不了的日韓WIFI，也祭出吃到飽不降速，每日只要銅板價69元，市場最低價不用再比價。此外，日本九州租車狂降4折，五人座車款含保險、GPS、​安全座椅，只要1,080元起。

國內旅遊部分則有「環島之星˙台南+台東自由行3天」，入住台南、台東桂田酒店，每人現折2千元，不到6千就買得到，還可享自助餐買一送一優惠。「環島之星˙高雄+墾丁輕鬆行3天」入住五星級酒店，挑戰市場最低價只要5,500元起。

此外，迎接澎湖旅遊旺季，「澎湖自由行3天」4月出發入住和田大飯店，雙人、三人、四人房型通通一口價，限時下殺3,333元起。

易遊網《三月旅行節》於3月4日上午11點準時開搶，不限消費金額和商品，皆可擁有「日本東北雙人自由行」抽獎資格，且一張訂單等於一次抽獎機會，買越多中獎機會越大。

活動期間加入易遊網LINE@，加碼再抽超夯新開幕飯店「花蓮瑞穗春天酒店」雙人房住宿券。此外，透過APP下單還可享有最高9倍eMoney回饋。

「仙台機票6天」祭出限量買一送一的超殺優惠。易遊網／提供
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澎湖澎澄飯店右圖免費升等港景房，只要3,333元起。易遊網／提供
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玩高屏入住五星飯店6千有找。易遊網／提供
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日本東北團體行程入住星野度假村，第2人現省3,300元。易遊網／提供
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