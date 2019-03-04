分散車潮 清明連假前一周休採單一費率再七折

2019-03-04 16:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



清明連續假期自4月4日至7日共四天，為鼓勵民眾提前掃墓分散清明節當日上午車流，近幾年清明連假前一週休國道均提供通行費優惠，今年清明連假前一週休（3月30日及31日）國道全線採單一費率再七折收費。

另外，連假期間收費措施除國道全線每日0-5時暫停收費外，4月7日（週日）收假日再次試辦增加5-10時暫停收費，期能吸引北返用路人多利用連假最後一日上午離峰時段行駛，轉移連假第3日及最後一日下午的北返尖峰車潮，呼籲用路人可多加利用七折收費及暫停收費時段。

高公局說，觀察近幾年清明連假前一週休在提前掃墓情形下，國道交通量可達到平日1.3倍，與連假交通量規模相近，需採行疏導措施維持國道服務水準，所以實施單一費率再打七折、匝道儀控及開放路肩措施，並調整3月31日(日)國5北上高乘載管制時段為14-21時，建議短途用路人改走替代道路，以節省時間及金錢。

其中清明連假前一週休採單一費率再七折收費，經試算小型車中長途之費用為每公里0.63元，較歷次清明前一周休實施之一般日費率七折（0.84元）或八折（0.96元）節省，希望鼓勵中長途旅次之用路人提前掃墓，並請短途旅次行駛地方道路，均衡各級道路使用。

至於收假日0-10時暫停收費已於今年元旦及和平紀念日連假試辦，都有轉移交通量的成效，且該時段之國道路況仍能維持行車順暢，所以在今年清明連假的收假日，再次試辦，希望轉移連假第三日及最後一日下午的北返尖峰車潮，同時探討不同連假車流特性對差別收費措施之移轉成效。呼籲北返用路人儘量利用暫停收費時段出發，整體旅行時間可維持正常，避免塞在高速公路上。