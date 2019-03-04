聲寶總經理變更 由許經朝接任總座

2019-03-04 15:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



聲寶董事會今（4）日決議總經理變更，由許經朝接任原任總座陳連春，將自今日起生效。許經朝曾任聲寶旗下上新聯晴總經理，孰悉3C通路及家電產品的銷售。

聲寶總裁陳盛沺日前表示，希望聲寶的營運薪火相傳，由五十歲一帶的主管接棒，自己退居二線。今年以智能家電、租賃/餐飲、資產活化三路並進，「翻轉聲寶」是新定目標，業績要年增一成的表現，去年衰退的，今年統統要補回來。