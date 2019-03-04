神車RAV4 最多降15萬元

2019-03-04 15:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



和泰車RAV4今（4）日發表，油電混合車預接單價139萬，今天正式發表為124.9萬元一口氣降價15萬元發表，為車市投下震撼彈。

和泰車上市前兩周才開始預接，全車系預接單已3,000台，目標年販三萬台，以往紀錄2.2萬台，台灣車市戰情升高。和泰車指出，由於油耗表現符合政府標準，油電車獲得貨物稅50%的補助，也讓售價得以大降。