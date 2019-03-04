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神車RAV4 最多降15萬元

2019-03-04 15:38經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

和泰車RAV4今（4）日發表，油電混合車預接單價139萬，今天正式發表為124.9萬元一口氣降價15萬元發表，為車市投下震撼彈。

和泰車上市前兩周才開始預接，全車系預接單已3,000台，目標年販三萬台，以往紀錄2.2萬台，台灣車市戰情升高。和泰車指出，由於油耗表現符合政府標準，油電車獲得貨物稅50%的補助，也讓售價得以大降。

此外此次取消原本的入門款，豪華版價格從預接單價96.9萬元再降4萬元，增加配備，提昇性能再降價，和泰車此舉預期將成為休旅車進一步擴增版圖的功臣。

和泰發表新RAV4以超殺價搶市。記者邱馨儀／攝
和泰發表新RAV4以超殺價搶市。記者邱馨儀／攝
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