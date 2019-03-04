TOYOTA休旅神車新RAV4今上市 售價92.5萬元起

2019-03-04 15:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



和泰車今（4）日發表TOYOTA 新RAV4，售價自92.5萬元起跳，另外油電車售價113.9萬元起。並定出年銷售3萬台目標。

和泰車今天正式引進TOYOTA熱銷的熱門車款新RAV4，而且和泰車這次出奇招，在228假期就率先把今天要公開的車款放進展間讓消費者提前賞車，業務員連假也火速打給有意買車的客戶前來賞車，到昨天止RAV4預接單衝破3千台。

和泰車今天舉辦「All New RAV4」新車上市發表會。這款車成為公認的休旅神車，去年讓車型銷售台數達到1.87萬台，是全年銷售排名第2名的車款，RAV4自2008年導入至今，藉由流線外型、舒適空間與豐富配備，深受消費者喜愛，累計銷售已超過16萬台，並連續8年蟬聯同級距銷售冠軍。

和泰車衝買氣，228長假期讓新RAV4在展間發動突襲，激發賞車人潮，將新RAV4的預訂接單推上高峰，根據最新統計預接單已達到3千台。