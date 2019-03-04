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工研院秀助機械業轉型智慧化成果

2019-03-04 14:46經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

「2019台北國際工具機展」今起（4）日連續5天舉行，工研院在展覽中共發表22項軟硬整合的智慧機械技術，從設計端到製造端，提供熱穩定、製程優化，整廠智造化與監控等全方位服務，包括首度對外亮相的車削智動化加工控制技術，利用全數位串列通訊伺服控制介面整合軟體虛擬I/O達到一機械手臂服務兩台車床工件上下料工作，大幅提升企業生產效率、降低成本。

根據台灣機械工業同業公會統計，台灣機械業2017年年產值正式邁入兆元產業，2025目標要挑戰2兆元大關；而智慧化、自動化是引領未來機械產業升級轉型重要關鍵。

讓車削加工單元變得聰明又有效率，一個手臂能自動化服務兩車床！智動化機械手臂雙車床加工系統由一個國產機械手臂與兩台國產CNC車床組成，以軟體虛擬I/O進行溝通交握，達到機械手臂服務兩台車床工件上下料工作，可取代一般以實體I/O線路溝通的機械手臂與機台工作站，降低系統配線複雜度及提升加工系統可靠度。智動化機械手臂雙車床加工系統已成功應用於手工具之加工製造，未來可應用於各式自動化加工系統，包括金屬零組件加工、模具加工等。

而車床及機械手臂皆搭配工研院全數位控制系統，以EtherCAT（乙太網控制自動化技術）全數位串列通訊伺服控制介面，進行伺服控制與I/O控制，取代傳統類比式泛用型伺服控制，可達到高響應、高精度與高同動性的加工控制效能。全數位車削中心控制器並提供3D快速加工模擬及即時防碰撞功能選項，可有效提升加工安全性及可靠度。

軟體工研院

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