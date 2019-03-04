中油董事長交接：歐嘉瑞成新掌門 提三大努力方向

2019-03-04 14:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



國內油品龍頭中油4日舉行董事長交接，前董座戴謙請辭獲淮，由前能源局長歐嘉瑞正式成為中油新掌門，他昨天發表上任感言，提出包括核心事業、新興事業，與台灣能源轉型等三大努力方向，目標推動中油成為「具競爭力的國際能源集團」。

中油昨天舉行董事長交接典禮，由經濟部指派歐嘉瑞成為中油新董座，包括台塑董事長林健男、台塑化董事長陳寶郎、長春集團總經理蘇士光、東聯總經理蔡錫津、台苯董事長林文淵等國內石化業界巨頭都親自到場祝賀。

歐嘉瑞原本就是中油董事，中油昨天上午召開臨時董事會，補選歐嘉瑞為常務董事，並續召開常務董事會議，推選歐嘉瑞成為中油新董座。

歐嘉瑞昨天在交接典禮致詞時表示，國際石化產業丕變，像美國是利用頁岩氣來生產乙烯，成本非常低；日本也一直在整併他的石化廠；產油國中東，在石化產業方面重質又重量。台灣的能源產業，正面臨一個轉型的階段。

身為國營事業，中油不只代表公司本身，還事關帶動國內石化關連產業的發展。他提出上任後的三大努力方向：

包括在本業方面，將持續強化核心事業，加速現有海外礦區的開發與生產事業。中油日前和印尼國營石油公司Pertamina簽署合作意向書（MOU），雙方擬共同在印尼興建年產100萬噸乙烯的輕油裂解廠及石化下游工廠；另外也在印度成立辦事處。包括「雙印」等新南向計畫，未來都將持續性推動。

另外配合台灣能源轉型政策，光是天然氣就包辦台灣未來50%的電力來源，負責天然氣供應的中油身負重任。歐嘉瑞表示，中油未來要擴大分散進口的能源，提升國內天然氣供應能力，力求如期完成第三座液化天然氣接收站（三接），完成北中南供氣網絡的完整。

新興事業方面，中油要以現有公司為基礎，結合國內外的國際合作，逐步發展以公司核心技術為基礎，在綠能、新能源、石化高質化、循環經濟等領域展開新計畫。至於戴謙任內積極推動的中油牌電池、綠能加油站等重大政策，歐嘉瑞表示相關合作會在現有的基礎繼續往前，並視整個推動情形做動態的掌控。