親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

中油董事長交接：歐嘉瑞成新掌門 提三大努力方向

2019-03-04 14:44經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

國內油品龍頭中油4日舉行董事長交接，前董座戴謙請辭獲淮，由前能源局長歐嘉瑞正式成為中油新掌門，他昨天發表上任感言，提出包括核心事業、新興事業，與台灣能源轉型等三大努力方向，目標推動中油成為「具競爭力的國際能源集團」。

中油昨天舉行董事長交接典禮，由經濟部指派歐嘉瑞成為中油新董座，包括台塑董事長林健男、台塑化董事長陳寶郎、長春集團總經理蘇士光、東聯總經理蔡錫津、台苯董事長林文淵等國內石化業界巨頭都親自到場祝賀。

歐嘉瑞原本就是中油董事，中油昨天上午召開臨時董事會，補選歐嘉瑞為常務董事，並續召開常務董事會議，推選歐嘉瑞成為中油新董座。

歐嘉瑞昨天在交接典禮致詞時表示，國際石化產業丕變，像美國是利用頁岩氣來生產乙烯，成本非常低；日本也一直在整併他的石化廠；產油國中東，在石化產業方面重質又重量。台灣的能源產業，正面臨一個轉型的階段。

身為國營事業，中油不只代表公司本身，還事關帶動國內石化關連產業的發展。他提出上任後的三大努力方向：

包括在本業方面，將持續強化核心事業，加速現有海外礦區的開發與生產事業。中油日前和印尼國營石油公司Pertamina簽署合作意向書（MOU），雙方擬共同在印尼興建年產100萬噸乙烯的輕油裂解廠及石化下游工廠；另外也在印度成立辦事處。包括「雙印」等新南向計畫，未來都將持續性推動。

另外配合台灣能源轉型政策，光是天然氣就包辦台灣未來50%的電力來源，負責天然氣供應的中油身負重任。歐嘉瑞表示，中油未來要擴大分散進口的能源，提升國內天然氣供應能力，力求如期完成第三座液化天然氣接收站（三接），完成北中南供氣網絡的完整。

新興事業方面，中油要以現有公司為基礎，結合國內外的國際合作，逐步發展以公司核心技術為基礎，在綠能、新能源、石化高質化、循環經濟等領域展開新計畫。至於戴謙任內積極推動的中油牌電池、綠能加油站等重大政策，歐嘉瑞表示相關合作會在現有的基礎繼續往前，並視整個推動情形做動態的掌控。

中油台塑化

相關新聞

老企業找新出路 謝金河：南紡將帶來台南東區新動能

2019-03-04 09:53

特斯拉大降價 法人：已買覺得買貴 未買怕買貴

2019-03-04 09:03

工研院秀助機械業轉型智慧化成果

2019-03-04 14:46

上銀卓永財看好日本市場 工具機景氣5月回溫

2019-03-04 14:06

選屋看房不用出門 AI、VR讓你多看幾間

2019-03-04 13:39

288連假人潮買氣旺 百貨樂園業績強

2019-03-04 13:31

魏應充開粉專PO內心話：我與社會誤解共生5年半

2019-03-04 13:22

南港展覽館二館開幕 蔡總統出席剪綵

2019-03-04 13:20

蔡總統：讓全球都是台灣市場 變局中尋契機

2019-03-04 12:16

台灣郵輪市場愈來愈受重視 今年有不少新郵輪將來台

2019-03-04 12:03

經濟書坊／構圖思考 正反面兼顧

2019-03-04 05:42

漢來美食 拚摘星米其林

2019-03-04 01:16

企業生日快樂／大家的淑婷 人脈存摺豐厚

2019-03-04 01:02

企業生日快樂／食安第一 雞蛋也要履歷

2019-03-04 01:01

行銷最錢線／企業消費者啟動品牌對焦效應

2019-03-04 00:46

點子農場／智行車 促進城市進步的生意

2019-03-04 00:46

智慧經營／趙宇天…善用人才 寫製藥傳奇

2019-03-04 00:46

寶佳擴大買股 轉進科技類

2019-03-04 00:39

寶佳布局元大金 支持公司派

2019-03-04 00:37

寶佳海外投資 傳蔡友才代管

2019-03-04 00:37

行家室內樂集 邀你聆聽

2019-03-04 00:06

優人神鼓 打響台灣名號

2019-03-04 00:06

名人義賣手繪包 送愛弱勢兒童

2019-03-04 00:06

工具機展登場 商機衝620億

2019-03-03 23:05

工具機展／南港二館啟用…處女秀

2019-03-03 22:59

工具機展／大陸買家…來了上百人

2019-03-03 22:59

買貴被當盤子！ 台灣特斯拉車主衝進內湖總部抗議

2019-03-03 22:32

高鐵左營站 將招商蓋交通轉運站

2019-03-03 15:20

改變招商模式 高鐵嘉義站採先開發後移轉方式

2019-03-03 15:18

KPMG：企業永續競爭 不能忽略氣候風險

2019-03-03 14:32

春源上半年拚厚重長大 下半年搶輕薄短小

2019-03-03 12:55

春源董座李文隆：鋼價仍上肥下瘦

2019-03-03 12:55

假日翻桌率7次 一甲子忠南飯館養年輕客越活越好

2019-03-03 11:26

連鎖效應／一站式服務 貼近顧客

2019-02-28 00:39

上班卒仔 照子放亮／掌握每個環節

2019-02-28 00:39

業務最前線／客戶價值極大化

2019-02-28 00:39

創新平台／工研院幫自駕巴士裝上眼睛

2019-02-28 00:39

少主接班內憂外患 他靠一個app讓公司營收翻倍成長

2019-02-27 13:10

打造跨世代不老企業…中鋼建立師徒導師制 一對一傳承

2019-02-27 13:03
看更多

熱門文章

買貴被當盤子！ 台灣特斯拉車主衝進內湖總部抗議

2019-03-03 22:32

顏炳立建議賣方殺雞取卵 不然賠5%變賠20%

2019-03-04 10:24

蘋果5G新機 下單台系鏈

2019-03-04 00:35

太誇張了 金融機構竟超收房貸違約金

2019-03-03 21:42

錯開9萬元發票…章魚燒工讀生急哭 國稅局：可主動報備

2019-03-03 23:23

寶佳擴大買股 轉進科技類

2019-03-04 00:39

5G商轉開動 白牌商機爆發

2019-03-03 23:29

特斯拉大降價 法人：已買覺得買貴 未買怕買貴

2019-03-04 09:03

撐不住翻倍租金？ 天母麥當勞在地30年傳6月熄燈

2019-03-04 11:10

工具機展登場 商機衝620億

2019-03-03 23:05

PCB鏈搶5G iPhone先機 有兩原因

2019-03-04 00:33

生技廠二代接班 站穩腳步

2019-03-03 23:28

高鐵左營站 將招商蓋交通轉運站

2019-03-03 15:20

聯發科研發 芬蘭祕密基地曝光

2019-03-03 23:30

閒置國有地可逕行收回 認定原則出爐

2019-03-03 15:05

台廠擁利基 搶5G單勝算大

2019-03-03 23:24

老企業找新出路 謝金河：南紡將帶來台南東區新動能

2019-03-04 09:53

金管會挺新創 訂STO募資機制

2019-03-04 00:41

MaiCoin送件 國內首例

2019-03-04 00:40

香蕉銷中東自負70元運費 立委批兆豐金投資台農發賠錢

2019-03-04 10:22

公益信託擬「紅璘」條款 每年至少拿1%做公益

2019-03-03 23:50

八金控吸睛 外資買盤卡位

2019-03-03 23:22

中信銀挑外派人員　三條件

2019-03-03 23:39

聯發科NB-IoT專案 芬蘭政府支持

2019-03-03 23:25

經長沈榮津：今年電價不調漲、2025年前不缺電

2019-03-04 09:44

寶佳海外投資 傳蔡友才代管

2019-03-04 00:37

農地違章工廠 未列政策白皮書

2019-03-04 00:28

寶佳布局元大金 支持公司派

2019-03-04 00:37

產學合作 技轉須繳營業稅

2019-03-03 23:49

白牌新風潮成形 吹向電信商

2019-03-03 23:24

改變招商模式 高鐵嘉義站採先開發後移轉方式

2019-03-03 15:18

漢來美食 拚摘星米其林

2019-03-04 01:16

華銀100歲 幸福指數100分

2019-03-03 23:38

綜所稅資料 15日前申請

2019-03-03 23:49

魏應充開臉書粉專 要跟網友說「心內ㄟ話」

2019-03-04 11:46

四家金控法說會 本月登場

2019-03-03 23:18

南港展覽館2館4日開幕 有助會展產業升級

2019-03-03 16:47

中油董事長交接 歐嘉瑞成新董座

2019-03-04 09:30

新制勞退收益5日公布 去年每名勞工平均虧損3700元

2019-03-04 12:09

蔡榮俊專訪／中行台北 籲兩岸擴大開放

2019-03-04 00:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top