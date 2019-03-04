選屋看房不用出門 AI、VR讓你多看幾間

2019-03-04 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



內政部統計2018年不動產交易移轉棟數超過27萬件，比起2017年增加4%，不僅買氣升溫，帶看需求也大幅增加。台灣房屋雲端中心統計，2018年網路預約看屋量比前一年成長了82%，為提供更快速便利的看屋體驗，今年推出「AI即時帶看」，客戶不用出門也可以透過線上ＶＲ掌握屋況。

業者指出，「AI即時帶看」融合OMO (Online-Merge-Offline)的技術，也將房仲業帶入「線上與線下融合」新的里程碑，賞屋等同零距離。

台灣房屋雲端中心執行長熊方瑜表示，看房子的過程需要大量的時間成本，尤其首購及有換屋需求的族群都以忙碌的雙薪家庭居多，下班後的時間有限，還得克服交通、天氣因素，常常一延再延，人還是到不了現場。

業者運用線上互動專利技術，觸角延伸至VR環景影像，購屋者在網站上看到喜歡的物件，按一鍵就能通知房仲業務立刻上線帶看，透過3D環景影像搭配網路語音通話，業務和購屋者可以同步看屋，討論每個屋況細節，創造消費者不出門也能和房仲完成實地帶看的臨場感，只要10分鐘就能在線上初步過濾物件，提高看房篩選效率，省下來的時間還可以多看幾間。

熊方瑜指出，AI地產機器人在整體動線及功能上不斷推陳出新，整合雲端Azure大數據處理技術以及政府open data、全台委託銷售案件資訊的整合應用，提供購屋族更加迅速、精準的優質服務，而最新推出的AI即時帶看跨載具應用，可通話同時保有隱私，免出門、不需舟車勞頓、不受天候影響臨時取消帶看，大幅提升消費者與房仲業務相約帶看的品質，也締造全新看房購屋體驗。