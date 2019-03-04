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南港展覽館二館開幕 蔡總統出席剪綵

2019-03-04 13:20聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

南港展覽館二館上午正式開幕，首先迎來台北國際工具機展，蔡英文總統與立法院長蘇嘉全受邀出席開幕儀式，儀式後蔡總統參觀展區各項台灣精密機械設備。

蔡英文總統（左）上午出席台北國際工具機展，參觀台灣的精密加工廠商的技術與產品。記...
蔡英文總統（左）上午出席台北國際工具機展，參觀台灣的精密加工廠商的技術與產品。記者許正宏／攝影
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蔡英文總統（中）上午出席台北國際工具機展，參觀台灣的精密加工廠商的技術與產品。記...
蔡英文總統（中）上午出席台北國際工具機展，參觀台灣的精密加工廠商的技術與產品。記者許正宏／攝影
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南港展覽館二館上午正式開幕，首先迎來台北國際工具機展，蔡英文總統（圖）受邀出席開...
南港展覽館二館上午正式開幕，首先迎來台北國際工具機展，蔡英文總統（圖）受邀出席開幕儀式。記者許正宏／攝影
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蔡英文總統（左二）上午出席台北國際工具機展，參觀台灣的精密加工廠商的技術與產品。...
蔡英文總統（左二）上午出席台北國際工具機展，參觀台灣的精密加工廠商的技術與產品。記者許正宏／攝影
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南港展覽館二館上午正式開幕，首先迎來台北國際工具機展，蔡英文總統（中）受邀出席開...
南港展覽館二館上午正式開幕，首先迎來台北國際工具機展，蔡英文總統（中）受邀出席開幕儀式。記者許正宏／攝影
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蔡英文蘇嘉全工具機

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