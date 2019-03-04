網購消費習慣大調查 女生最愛買這個

2019-03-04 12:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



網購女力當道，根據 PChome商店街個人賣場今（4）日公布的年度消費習慣大調查，發現女性消費族群超給力，在網購平台活動參與度及消費貢獻度佔八成，其中又以女性生理用品-衛生棉，奪得個人賣場2018年度銷售冠軍，再次展現女性消費者驚人的購買力道。

PChome商店街也依據Top Sale熱銷排行商品即日起推出3月女王購物節，讓女性朋友平日最愛的熱銷商品再加碼折價優惠購物活動。

PChome商店街個人賣場營運長黃淑琳表示，一直以來女性消費者就是PChome商店街的消費主力，這次個人賣場使用者消費習慣大調查，共計超過4萬名網友參與，其中女性消費者的人數就將近3萬2000名，約佔總問券人數八成，其中又以18~35歲的女性朋友為主，占女性受訪者七成。