網購消費習慣大調查 女生最愛買這個
網購女力當道，根據 PChome商店街個人賣場今（4）日公布的年度消費習慣大調查，發現女性消費族群超給力，在網購平台活動參與度及消費貢獻度佔八成，其中又以女性生理用品-衛生棉，奪得個人賣場2018年度銷售冠軍，再次展現女性消費者驚人的購買力道。
PChome商店街也依據Top Sale熱銷排行商品即日起推出3月女王購物節，讓女性朋友平日最愛的熱銷商品再加碼折價優惠購物活動。
PChome商店街個人賣場營運長黃淑琳表示，一直以來女性消費者就是PChome商店街的消費主力，這次個人賣場使用者消費習慣大調查，共計超過4萬名網友參與，其中女性消費者的人數就將近3萬2000名，約佔總問券人數八成，其中又以18~35歲的女性朋友為主，占女性受訪者七成。
而最常購買的商品類別則由居家生活類拿下冠軍，黃淑琳表示，這調查明顯看出以往到量販店、超市添購居家雜貨用品的消費習慣已被網路購物漸漸取代，便利快速優惠的網購讓「沒化妝不想出門」、「懶得出門」、「忙得無法出門」…的各族群女性朋友樂於上網採購。其次購買品項類別依序為服飾配件與婦幼育嬰，而這三類熱銷商品也佔商品消費類別八成之多。
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