台灣郵輪市場愈來愈受重視 今年有不少新郵輪將來台

2019-03-04 12:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



台灣郵輪市場愈來愈受重視，今年有不少豪華郵輪皆是首航台灣，包括歌詩達郵輪的「威尼斯號」及星夢郵輪的「探索夢號」及「世界夢號」今年皆首度以基隆為母港，台灣旅客將有更多選擇。其中，威尼斯號是歌詩達郵輪3月才下水的新船，5月將首度登台，該船總噸數共13.5萬噸，可容納超過5,200名乘客。而長期以香港為母港的「世界夢號」則是今年來台噸位最大的郵輪，總噸數達15.1萬噸。

亞洲郵輪市場蓬勃發展，台灣更已躍居亞洲第二大客源市場，僅次於中國。根據基隆港務分公司統計，2018年全年旅客量達106萬人次，較2017年成長13.47%，刷新歷史紀錄，尤以國際郵輪貢獻最多，高達94萬人次。看好台灣郵輪旅遊商機，不少過去以「Fly Cruise」（海空聯營套裝）為主的豪華郵輪，今年皆首度以基隆為母港，看好台灣郵輪市場的成長動能。

其中，歌詩達郵輪的威尼斯號今年3月份正式啟航，並將於5月9日於台灣基隆港推出該船第一次的8天7夜「基隆-鹿兒島-宮崎-大阪-高知」日本啟航之旅。該船為歌詩達旗下第一艘以義大利城市作為主題的郵輪，同時也是第一艘專為大中華市場設計的豪華郵輪，是歌詩達郵輪今年行駛到台灣最新、載客量最大的豪華郵輪。

雲頂郵輪集團亦看好台灣郵輪市場發展，旗下星夢郵輪「探索夢號」於三月重塑升級後，將在春假期間率先以基隆為母港首航，而今年7月「世界夢號」也將首度來台。其中，「探索夢號」斥資5,600萬美元升級後，首站即將抵達台灣，以基隆為母港進行限量三航次的航程，前往日本石垣島、鹿兒島及沖繩等人氣旅遊地。