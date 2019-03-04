網路預約看屋年增八成 台灣房屋推AI即時帶看

2019-03-04 11:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



台灣房屋雲端中心統計，2018年網路預約看屋量比前一年成長了82%，為提供民眾更快速便利的看屋體驗，今年推出「AI即時帶看」，融合OMO (Online-Merge-Offline)的技術，將房仲業帶入「線上與線下融合」新的里程碑。

台灣房屋雲端中心執行長熊方瑜表示，看房子的過程需要大量的時間成本，尤其首購及有換屋需求的族群都以忙碌的雙薪家庭居多，在有限的下班時間，還得克服交通問題，以及考量天氣因素，常常一延期，一周又過去了。

台灣房屋線上互動專利技術，觸角延伸至VR環景影像，購屋者在網站上看到喜歡的物件，按一鍵即可通知房仲業務立即上線帶看，運用3D環景影像，搭配網路語音通話，業務和購屋者可以同步看屋，討論每個屋況細節，消費者有臨場感，且10分鐘就能在線上初步過濾物件，提高看房篩選效率，省下來的時間還可以多看幾間。

熊方瑜指出，最新推出的AI即時帶看跨載具應用，可通話同時保有隱私，免出門、不需舟車勞頓、不受天候影響臨時取消帶看，大幅提升消費者與房仲業務相約帶看的品質，讓消費者看房購屋有全新體驗。