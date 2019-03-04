老企業找新出路 謝金河：南紡將帶來台南東區新動能

2019-03-04 09:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



謝金河。聯合報系資料照 分享 facebook 228連續假期，財信傳媒董事長謝金河到南部走了一趟，同時也在臉書上發文指出，南紡(1440) 重新改造老舊的生產基地，成為南紡再創新價值的重要憑藉，透過捐地形成現在的樣貌，一邊是老爺行旅，一邊是南紡購物中心的大型賣場，謝金河認為，這會給台南東區帶來新動能。

謝金河以「老企業找新出路」為題在臉書發文，他表示，這次假期在台南住一晚，以往到台南都住大億麗緻酒店，後來住過晶英，這回特別來品味一下老爺行旅，是來感受一下老牌的台南紡織如何重新改造這塊老舊的生產基地。

謝金河表示，南紡1955年成立，這塊基地昔日是南紡重要生產基地，後來紡織本業搬到越南同奈，這塊地成了南紡再創新價值的重要憑藉，在董事長侯博明的規劃下，老基地透過都更捐地，如今形成一邊是老爺行旅，一邊是南紡購物中心的大型賣場。

謝金河說，南紡企業的老基地仍保留，新的建築聳立，老爺行旅設計得很質感，大型購物中心也開始營業，這會給台南東區帶來新動能；他指出，「在南紡改建之前，侯博明董事長曾陪我登上頂樓，暢談南紡未來新計劃」，如今雄偉的建築已完成，主建物旁還有一個施工的新工地，原來是老爺行旅將來為背包客規劃的廉價飯店。

謝金河表示，「南紡捐地變成公園，我跑一圈大約一公里，沿著東寧路，東光路，凱旋路，公園還保留一條水道，還有一個大型停車場，這個老廠改造把整個環境也改變了」。

謝金河強調，南紡特別在老爺行旅前下一座老廠房，還有南紡公司的門面還保留，這也給台南市民留下一點舊的記憶。