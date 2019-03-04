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文字直播／林書豪先發屢投不進 三節暴龍78:73反超

「它們」都在偷花你的錢 年省5600只需一個動作

特斯拉大降價 法人：已買覺得買貴 未買怕買貴

2019-03-04 09:03經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

特斯拉電動車（Tesla）1日宣布調降全球售價，台灣官網已公布新售價，其中降幅最高是Model S P100D極速性能版，從638萬9萬元降到306萬元，降臨高達52%。

官網公布最新售價是Model S，入門款由330.9萬元降為245萬元，長里程版449.2萬元降為259.8萬元，P100D極速性能版從638萬9萬元降到306萬元。

因特斯拉無預警宣布全球大降價，許多舊車主氣得跳腳，認為特斯拉此舉不僅嚴重影響二手車價，更有被當凱子的感覺。

日盛投顧協理鐘國忠指出，特斯拉大幅降價影響有二：一是已買車的消費者覺得買貴了，二是沒買車的消費者怕現在買，車子會再降價，特斯拉口碑銷售及購買意願皆可能會受到負面影響。

特斯拉大降價也會影響其他車廠，在市場競爭之下，預期其他車廠也可能跟進降價，鐘國忠指出，如果車廠果真以降價應戰特斯拉，不僅特斯拉供應鏈及材料商的毛利會受到壓縮，其他車廠供應鏈毛利也難保不受到影響。

鐘國忠認為，特斯拉大幅降價，並減少實體門市，轉為電商平台銷售，會不會刺激新車銷售量，有待持續觀察。

宏遠投顧副總經理陳國清則認為，特斯拉已預告第1季不會賺錢，上周五股價大跌7.84%，可能影響股價漲多的特斯拉概念股今日走跌。

他預期，特斯大降價促銷及開始出貨平價Model 3，將帶給其他車廠更大壓力，可能刺激銷量帶給代工廠商機，加速發展電車，這對電動車相關零組件公司而言，未嘗不是好事。

特斯拉電動車（Tesla）1日宣布調降全球售價，台灣官網已公布新售價，其中降幅最...
特斯拉電動車（Tesla）1日宣布調降全球售價，台灣官網已公布新售價，其中降幅最高是Model S P100D極速性能版，從638萬9萬元降到306萬元，降臨高達52%。 路透
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