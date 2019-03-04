經濟書坊／構圖思考 正反面兼顧

2019-03-04 05:42 經濟日報 山梨廣一



資訊中一定會有「自然而然吸引很多人的正面」與「令人難以看見的負面」這兩面。而且，大多數的人會只看見正面就覺得自己已經掌握了一切。這樣會讓獲得的資訊量減半，就算以此作為材料開始思考，也不會產生「絕對做得到」的解決方案。

反過來說，如果能全方位地觀察資訊，重複進行構圖思考的話，不管是正面或反面就都能看得到了。這樣做就能獲得更多和他人不同、自己專屬的情況，也就能準確地掌握課題。最終，應該就能催生出導向「絕對做得到」的解決方案。

為了掌握構圖思考，我們首先要有意識地力行「不只看到正面，也要看到反面」。特別是透過觀察數字來抽取含義的時候，這種觀點是必不可少的。

同時掌握資訊的正面和反面的訣竅，在於用「天邪鬼」的方式思考。如果大多數人對於一個資訊和狀況所掌握到的是A的話，就嘗試進行反向的發想，想想這件事是否有相反之處或是不同的層面，如此一來就能看見資訊的反面了。

舉例而言，當看到「日本的創業家有350萬人」這個資訊，如果拿來跟在企業中工作的人數等比較的話，大多數人應該都會抱持「日本的創業家人數還是很少。日本的創業風氣還不盛行」的看法吧。這是這個資訊的正面。

但在這樣的資訊中，如果檢視大家難以注意到的反面，則也可以有這樣的觀點：「在350萬人中，如果每100人有一人成功以10億日圓規模創業的話，帶來的經濟效益將會超過30兆日圓。」、「如果目標能設定在將創業家人數增加到與歐美並駕齊驅的程度，日本應該也有很棒的潛在商業創造力。」

掌握資訊的正反面，以更多不同的面向看待資訊吧。……不只從正面看資訊，也要從反面看，並進一步從各個面向捕捉資訊。讓我們像這樣掌握構圖思考的訣竅吧。

（本文摘錄自《挑戰不可能！麥肯錫都在用的「絕對做得到」思考法》，寶鼎出版）