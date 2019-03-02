超級大郵輪「歌詩達威尼斯號」 終於下水了

2019-03-02 11:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



全球最大的休閒旅遊公司嘉年華集團，旗下以義大利正統風情為定位的「歌詩達郵輪」於義大利時間3月1日於義大利第里雅斯特城（Trieste, Italy），為專為大中華區打造的最新豪華郵輪「歌詩達郵輪威尼斯號Costa Venezia」舉行下水命名典禮。

在歌詩達郵輪集團亞洲區總裁馬睿哲 (Mario Zanetti)以及義大利政府官員等貴賓的見證下，由義大利國家三色箭飛行表演隊以軍機噴射代表義大利國旗的綠、白、紅三色噴煙的飛行表演，為此次歌詩達郵輪威尼斯號全球盛大的命名儀式拉開序幕。

典禮儀式中延續船隻命名祈求幸運順利的儀式傳統，以於船頭擊破一瓶香檳的方式象徵歌詩達郵輪威尼斯號的正式命名。此次，歌詩達郵輪更特別邀請一組自2011年第一次搭乘歌詩達郵輪經典號（Costa Classica），便從此愛上歌詩達郵輪的幸運家庭，作為歌詩達郵輪威尼斯號的在接下來旅程中期待接待的賓客代表，於典禮中擔任威尼斯號的啟航代表家庭（God Family），參與這場盛會。

馬睿哲表示：「我們非常高興的在第里雅斯特這個美麗的意大利城巿舉行歌詩達郵輪威尼斯號的命名儀式。歌詩達郵輪威尼斯號將以前所未有的創新，為大中華市場的顧客量身定做沈浸式的正統義大利式郵輪體驗，為歌詩達郵輪以及這個全球預期最蓬勃發展的大中華郵輪市場揭開新的紀元」。

歌詩達郵輪與全球最大造船廠之一「義大利的Fincantieri」攜手打造歌詩達郵輪品牌旗下最新、第一艘以義大利城市作為主題的歌詩達郵輪威尼斯號。

延續歌詩達郵輪海上義大利的精神，歌詩達郵輪威尼斯號雇用了上千名造船師傅與相關產業員工，並與傳遞義大利原味風情的品牌廠商合作，打造第一艘專為大中華市場設計的豪華郵輪，總噸數共13.5萬噸，可容納超過5,200名賓客，將成為2019年歌詩達郵輪行駛到台灣最新、載客量最大的豪華郵輪。

歌詩達郵輪威尼斯號由雄獅旅遊獨家包船，推出2019年5月9日出發的「基隆-鹿兒島-宮崎-大阪-高知」8天7夜航線，前往鹿兒島、宮崎、大阪、高知，4個日本港口，其中大阪停靠港口位於市區，特別設計大阪停靠時間超過12小時，讓旅客可以自在探索大阪城，也可安排大阪+神戶雙城一日遊。