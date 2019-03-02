親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

塑平民形象 高嘉瑜爆柯P曾要空姐「Leave me alone」

超級大郵輪「歌詩達威尼斯號」 終於下水了

2019-03-02 11:26經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

全球最大的休閒旅遊公司嘉年華集團，旗下以義大利正統風情為定位的「歌詩達郵輪」於義大利時間3月1日於義大利第里雅斯特城（Trieste, Italy），為專為大中華區打造的最新豪華郵輪「歌詩達郵輪威尼斯號Costa Venezia」舉行下水命名典禮。

在歌詩達郵輪集團亞洲區總裁馬睿哲 (Mario Zanetti)以及義大利政府官員等貴賓的見證下，由義大利國家三色箭飛行表演隊以軍機噴射代表義大利國旗的綠、白、紅三色噴煙的飛行表演，為此次歌詩達郵輪威尼斯號全球盛大的命名儀式拉開序幕。

典禮儀式中延續船隻命名祈求幸運順利的儀式傳統，以於船頭擊破一瓶香檳的方式象徵歌詩達郵輪威尼斯號的正式命名。此次，歌詩達郵輪更特別邀請一組自2011年第一次搭乘歌詩達郵輪經典號（Costa Classica），便從此愛上歌詩達郵輪的幸運家庭，作為歌詩達郵輪威尼斯號的在接下來旅程中期待接待的賓客代表，於典禮中擔任威尼斯號的啟航代表家庭（God Family），參與這場盛會。

馬睿哲表示：「我們非常高興的在第里雅斯特這個美麗的意大利城巿舉行歌詩達郵輪威尼斯號的命名儀式。歌詩達郵輪威尼斯號將以前所未有的創新，為大中華市場的顧客量身定做沈浸式的正統義大利式郵輪體驗，為歌詩達郵輪以及這個全球預期最蓬勃發展的大中華郵輪市場揭開新的紀元」。

歌詩達郵輪與全球最大造船廠之一「義大利的Fincantieri」攜手打造歌詩達郵輪品牌旗下最新、第一艘以義大利城市作為主題的歌詩達郵輪威尼斯號。

延續歌詩達郵輪海上義大利的精神，歌詩達郵輪威尼斯號雇用了上千名造船師傅與相關產業員工，並與傳遞義大利原味風情的品牌廠商合作，打造第一艘專為大中華市場設計的豪華郵輪，總噸數共13.5萬噸，可容納超過5,200名賓客，將成為2019年歌詩達郵輪行駛到台灣最新、載客量最大的豪華郵輪。

歌詩達郵輪威尼斯號由雄獅旅遊獨家包船，推出2019年5月9日出發的「基隆-鹿兒島-宮崎-大阪-高知」8天7夜航線，前往鹿兒島、宮崎、大阪、高知，4個日本港口，其中大阪停靠港口位於市區，特別設計大阪停靠時間超過12小時，讓旅客可以自在探索大阪城，也可安排大阪+神戶雙城一日遊。

即日起，限時推出「內艙第二人半價、兒童免費」優惠，指定內艙第二人半價，每人最低40,425元起、四人內艙每人最低36,900元起；親子出遊更加優惠，12歲以下兒童免費，如：兩大兩小同住四人內艙，最低每人只要20,850元起。

歌詩達郵輪威尼斯號貢多拉酒吧。 圖／業者提供
歌詩達郵輪威尼斯號貢多拉酒吧。 圖／業者提供
分享
歌詩達郵輪威尼斯號星光酒吧。 圖／業者提供
歌詩達郵輪威尼斯號星光酒吧。 圖／業者提供
分享
歌詩達郵輪威尼斯號極（海鮮坊）。 圖／業者提供
歌詩達郵輪威尼斯號極（海鮮坊）。 圖／業者提供
分享
歌詩達郵輪威尼斯號大運河餐廳。 圖／業者提供
歌詩達郵輪威尼斯號大運河餐廳。 圖／業者提供
分享
歌詩達郵輪威尼斯號船圖。 圖／業者提供
歌詩達郵輪威尼斯號船圖。 圖／業者提供
分享
歌詩達郵輪威尼斯號麗都陽光游泳池。 圖／業者提供
歌詩達郵輪威尼斯號麗都陽光游泳池。 圖／業者提供
分享
歌詩達郵輪威尼斯號麗都陽光游泳池。 圖／業者提供
歌詩達郵輪威尼斯號麗都陽光游泳池。 圖／業者提供
分享
歌詩達郵輪威尼斯號鳳凰大劇院。 圖／業者提供
歌詩達郵輪威尼斯號鳳凰大劇院。 圖／業者提供
分享

郵輪義大利尼斯
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

石化庫存回補 本月迎轉機

2019-03-02 01:05

石化業三大變數 市場關注

2019-03-02 01:05

庫存回補效應 石化業3月迎轉機

2019-03-02 00:15

神祕街頭藝術家 來台首展

2019-03-01 22:56

最成功惡作劇…班克斯一戰成名

2019-03-01 22:56

星宇買空巴飛機 19日簽約

2019-03-01 22:56

堅持完美…溫度出差錯 800顆馬卡龍全捨棄

2019-03-01 22:43

天然食材「吃過才知差別」 沒實體店面節日賣千顆蛋糕

2019-03-01 22:39

錢櫃併好樂迪因為它？KTV南霸天享溫馨說話了

2019-03-01 20:32

Forever 21全面撤出台灣 忠孝店月底收攤

2019-03-01 19:33

愛美族攀升！隱形眼年產值有望逼近300億元

2019-03-01 14:51

電動腳踏車逆勢成長 荷蘭人鍾愛MIT

2019-03-01 13:37

MIT外銷各有擁護者 陸愛藥粧、日瘋隱眼

2019-03-01 13:35

油價波動 航空運輸業受惠

2019-03-01 13:30

卜蜂、大成、福壽 強化蛋品布局

2019-03-01 13:30

BDI暴跌 散裝船業不驚

2019-03-01 13:30

這兩家公司再出招 茶飲商機大兵家必爭

2019-03-01 12:45

老房子文化運動 掀風潮

2019-03-01 01:01

陽明山附近景點 銀行主管推薦一遊

2019-03-01 01:01

台銀活化資產 燙手芋變金雞

2019-03-01 01:01

連鎖效應／一站式服務 貼近顧客

2019-02-28 00:39

上班卒仔 照子放亮／掌握每個環節

2019-02-28 00:39

業務最前線／客戶價值極大化

2019-02-28 00:39

創新平台／工研院幫自駕巴士裝上眼睛

2019-02-28 00:39

少主接班內憂外患 他靠一個app讓公司營收翻倍成長

2019-02-27 13:10

打造跨世代不老企業…中鋼建立師徒導師制 一對一傳承

2019-02-27 13:03

一天開2.6家 一芳如何坐穩拓點王 緊追CoCo、五十嵐？

2019-02-27 08:49

古書今贏／測試

2019-02-27 02:48

管理前哨站／掃除組織變革四障礙

2019-02-27 02:48

長照點線面／打造優質智慧長照環境

2019-02-27 02:47

克莉絲汀轉型失敗 高層內訌惡鬥不息

2019-02-22 13:53

樂斯科養老鼠 1胎要價20萬

2019-02-22 13:42

去年車市慘…汽車百貨大王如何營收淨利雙升？先想8成不懂車的人

2019-02-22 10:33

靠粗工起家…金車父子檔聯手檳榔攤賣咖啡 狂銷全球70國

2019-02-22 10:28

90天創四億營業額！迪化街老店老協珍靠什麼連徐若瑄都收服？

2019-02-11 13:24

王瑞瑜打觀光牌 讓台塑變年輕、更親民

2019-01-31 15:28

同樣是重劃區 林口怎麼發展？

2019-01-31 13:35

金融科技系列—FinTech 臺大開辦「金融科技概論與法制監管、區塊鏈與金融創新、大數據與理財機器人」研習班

2019-02-25 15:29

減脂、癌症研究再創新!葡萄王生技研發專利 馬來西亞發明展獲雙金

2019-02-23 19:00
看更多

熱門文章

Forever 21全面撤出台灣 忠孝店月底收攤

2019-03-01 19:33

台灣小米推手、總經理李佳峰傳將離職

2019-03-01 19:35

「CP值就是低薪來源」高雄晶英高房價 老董：不讓年輕人再北漂

2019-03-02 09:30

錢櫃併好樂迪因為它？KTV南霸天享溫馨說話了

2019-03-01 20:32

Forever 21來台展店滅頂 月底全面撤出台灣

2019-03-01 20:06

12家廠商通過台商回台行動方案 投資金額上看323億元

2019-03-01 14:51

累虧逾千億 台電虧損恐再擴大

2019-03-01 23:34

老闆注意了！未申報董監事、大股東等資訊 恐罰500萬元

2019-03-01 14:53

石化庫存回補 本月迎轉機

2019-03-02 01:05

台銀射雙箭 補足資本缺口

2019-03-02 01:43

注意「送達」規定 老先生延遲申報贈與 被罰逾百萬

2019-03-02 10:18

電動腳踏車逆勢成長 荷蘭人鍾愛MIT

2019-03-01 13:37

頻道分組付費 NCC推兩套餐

2019-03-01 23:10

華為遊說供應商登陸 台商要技術還是市場？

2019-03-02 08:20

3月將召開電價審議會 經濟部：將主張無須調漲電價

2019-03-01 16:14

行庫美元存款利率 下調

2019-03-02 01:43

惠普戴爾報憂 供應鏈剉

2019-03-02 01:05

算「現金」贈與？還是「不動產」？老先生稅負差千萬

2019-03-02 10:19

卜蜂、大成、福壽 強化蛋品布局

2019-03-01 13:30

首張投資型外溢保單出爐 保戶健走可享保險成本折抵

2019-03-02 05:59

保留盈餘實質投資 定義出爐

2019-03-01 23:10

MIT外銷各有擁護者 陸愛藥粧、日瘋隱眼

2019-03-01 13:35

有線電視大戰MOD 學者籲修法導向良性競爭

2019-03-02 08:50

PC業逆風 聚焦雙A獲利

2019-03-02 01:05

石化業三大變數 市場關注

2019-03-02 01:05

BDI暴跌 散裝船業不驚

2019-03-01 13:30

星宇買空巴飛機 19日簽約

2019-03-01 22:56

愛美族攀升！隱形眼年產值有望逼近300億元

2019-03-01 14:51

天然食材「吃過才知差別」 沒實體店面節日賣千顆蛋糕

2019-03-01 22:39

油價波動 航空運輸業受惠

2019-03-01 13:30

CPI變動對支出影響？月支8萬家庭 1月外食費增105元

2019-03-01 18:42

新壽 去年投報率達3.99%

2019-03-02 01:43

費率審議會前…經濟部表態 4到9月電價可望凍漲

2019-03-01 23:27

技術入股 不限每年500萬

2019-03-01 23:10

經部罕見表態 電價凍漲

2019-03-01 23:09

國銀高層看獲利 趨保守

2019-03-02 01:43

工作天數減少 毅嘉2月營收月減30%

2019-03-01 18:14

NCC修正草案／中嘉：找回年輕人眼睛

2019-03-01 23:11

台電靠「穩定準備」補虧損

2019-03-01 23:12

NCC修正草案／把選台器還消費者吧

2019-03-01 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top