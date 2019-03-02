「CP值就是低薪來源」高雄晶英高房價 老董：不讓年輕人再北漂

2019-03-02 09:30 聯合新聞網 綜合報導



高雄晶英行館的房間。高雄晶英行館提供 分享 facebook

擁有全台最大坪數的總統套房，一晚要價36萬元的高雄晶英國際行館，從每月住房率僅9％，趁勢搭上韓流熱潮後，去年跨年夜住房率高達100％。負責人邵永添當年以500元白手起家，在高雄成功翻身。他直說「高雄人北漂被當二等公民卻還是得出去」，他表示，高雄飯店削價競爭，但房價低、利潤少，能給員工薪水更少，「大家都在講CP值，CP值就是年輕人低薪的來源！」

高雄晶英行館的老闆邵永添，也是高雄御盟建設的負責人。晶英行館去年底開幕，走高檔奢華路線，斥資25億元打造國際行館共有29層樓，房價動輒萬元起跳，客房平均20.5坪，每晚1萬1999元起。

御盟集團董事長邵永添。高雄晶英行館提供 分享 facebook 邵永添強調，晶英行館的服務及設備「絕對是台灣最好的」，他強調，他要為高雄打造一座全世界頂尖的飯店，讓高雄人驕傲，讓高雄年輕人有希望，為了這個目標，他會戰到最後一口氣。

根據《ETtoday新聞雲》報導，邵永添是高雄農家子弟，從建商跨足飯店業，曾說「開飯店是為了要為高雄再奮鬥30年，要提攜更多年輕人」。邵永添當年以500元在高雄白手起家，認為現在就是回饋鄉里的時機。

邵永添說，「我很不服氣高雄被人看不起，高雄的年輕人為什麼要北漂、要離鄉背井？就算當二等公民還是要出去？就是因為沒有機會」。

談到房價問題，邵永添表示，房價高就是為了提高收入、提高員工薪水待遇，「要讓年輕人看到未來」，他說，高雄飯店業總是在削價競爭，但一個房間僅賣2000元，利潤很低，能給員工的薪水更低，直說「大家都在講CP值，CP值就是年輕人低薪的來源！」

邵永添堅持以正職聘雇飯店員工，平均起薪達4萬7580元，遠高於高雄飯店業起薪平均值。晶英也搭上韓流熱潮，12月平均房價維持近萬元，住房率提高至五成以上；跨年夜最基本的房型9999元起，更是一房難求，住房率達100%，這個成績，終於讓邵永添揚眉吐氣。