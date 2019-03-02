庫存回補效應 石化業3月迎轉機

2019-03-02 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾仁凱 ／台北報導



台塑四寶下周三將舉行業績說明會，進一步定調年後景氣。圖為台塑公司董事長林健男出席業績說明會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 時間進入三月，石化業者普遍看好年後庫存回補效應啟動，加上工作天數恢復正常，石化原料行情可望迎來轉機。「台塑四寶」下周三將舉行業績說明會，進一步定調年後景氣。

國際油價去年第四季暴跌，拖累中下游石化原料行情，台化副董事長洪福源先前鐵口直斷，元月持續受到貿易戰的餘波影響，二月又碰上農曆年節長假，工作天數少，石化行情不會好，要到三月才有機會迎接轉機。

以大陸為例，下游的塑化或聚酯加工業，大約到元宵過後才恢復正常；至於台灣，隨著二二八連假結束 ，工作天數和心情也將回到正常。

其次，美中貿易戰逐漸緩和。去年底雙方宣布休兵九十天，期限剛好到昨天（三月一日）截止，美國擬針對高達二千億美元的中國進口商品加徵關稅從百分之十提高到百分之二十五，不過雙方談判持續有進展，美方關稅行動已再度延期，市場可望鬆一口氣。

第三，先前因為客戶抱持觀望效應，使得市場庫存偏低，如今隨著下游逐漸復工，庫存回補效應可期，石化業三月有望迎來轉機。

台塑董事長林健男點名，第一季比較看好的項目為ＰＶＣ，預料價格將持平至小漲。原因為包括印度五月即將舉行大選，帶動基礎建設工程，ＰＶＣ需求量穩定成長。

另外美國三月逐漸脫離冬季，國內需求回升，預計ＰＶＣ出口量有限，也有助亞洲ＰＶＣ價格持穩。加上今年初大陸華東地區沒有嚴寒大雪等惡劣天氣，物流運輸相對順暢，交通運量提升。國內包括台塑、華夏等ＰＶＣ供應商可望受惠。

至於價格跌深的乙二醇（ＥＧ），三月過後行情也有機會觸底反彈。南亞董事長吳嘉昭表示，農曆春節前，大陸聚酯廠減產或停產，使乙二醇需求減少，今年以來市場價格持續在每噸六百多元的低檔，目前乙二醇售價更已低於煤製品及外購乙烯製成的成本，也就是說連原料成本都不夠，相當不合理，預料之後隨著庫存回補，價格可望獲得支撐。南亞、東聯、中纖等ＥＧ廠營運可望跟著好轉。