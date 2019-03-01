錢櫃併好樂迪因為它？KTV南霸天享溫馨說話了

2019-03-01 20:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



針對台灣前兩大KTV錢櫃和好樂迪合併，據點排名第三的享溫馨總經理李奇霖表示，兩家同業早已合併操作，以平常心看待。他並舉例高雄市場，對手據點由12處縮減為6處，享溫馨則正持續擴點中，對營運前景深具信心。

李奇霖並說，好樂迪和錢櫃在高雄全盛時期擁有12個據點，現在折半、僅剩下六家，享溫馨則持續增加營運版圖，擴大市占規模。 而除高雄外，包括台東、屏東等多處區域市場，均曾與好樂迪交手，享溫馨營運均占上風， 對營運前景深具心。

享溫馨總經理李奇霖表示，錢櫃和好樂迪早在五、六年前即有合併動作，但因總包廂數量超過公平法規定的市占率70%，明顯有獨占情況，曾被開罰數百萬元，因此再拆開為兩家公司。

而這三年來，錢櫃的前老闆劉英結合元大馬家成立星聚點，啟動展店行動，加上享溫馨也持續擴店，反觀好樂迪則減少據點，使得錢櫃和好樂迪包廂數目前市占約降至五成多，預期此次合併應會獲公平會通過。

他進一步說，兩家同業合併，單是從財務方面，可有降低成本效益，單是行政部門由2個減為1個，一個月起碼可減少二、百萬元，有助其提升獲利表現。

至於站在競爭對手立場，享溫馨以平常心看待；主要是彼此的消費群已有所區隔，例如好樂迪偏向學生客層、錢櫃偏向高端客層，而享溫馨以家庭、商務和上班族為主。

若以三方收費來看，錢櫃最高，約多出享溫馨15%，好樂迪最低，約比享溫馨便宜10%。