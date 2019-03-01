中華郵政新園區帶動桃園A7 未來供逾6,000工作機會

2019-03-01 13:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



2018年美中貿易戰影響下，不少台商回台設廠，去年累計億級土地交易高達184件，桃園儼然成為發展重鎮，就連中華郵政將在桃園龜山機場捷運A7站旁，投入220億元資金打造智慧園區，預計2021年全面完工，將帶來超過6,000個工作機會，將可望提升在地房市。

去年不少台商持續在桃園投資自用工業廠房及土地，尤以電子業為重，如台達電、廣達電腦等皆瞄準桃園設廠，預計這股台商回流潮估計持續帶來人口紅利遷入。

此外，積極尋求轉型的中華郵政，也選在機捷A7產業專用區用地，規劃建置郵政物流園區，除了建置物流設備、推動物流共享平台，也將引進大賣場、旅宿、商辦、會議展覽等，未來可望再帶來6,000個工作機會。

東森房屋研究中心經理于靜芳表示，A7重劃區自去年起進入推案高峰期，今年進入第二波推案高峰，目前將近15個建案銷售中，鎖定首購族，「新潤翡麗」、「富宇敦峰」、「皇普MVP」主打低自備、低總價方案，而寶佳機構去年下半年將旗下4案約1,600戶的「鴻築金捷市」、「AiCity樂捷市」、「富御捷境」等，估計今年底全區可望累積1萬戶案量，成為北台灣新案供給量最大區域之一。