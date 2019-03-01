這兩家公司再出招 茶飲商機大兵家必爭

2019-03-01 12:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



國內的茶飲市場在2001年統一的茶裏王、日本的御茶園推出後，一路熱銷至今，不斷炒熱茶飲產品相關議題近年來消費者在飲品的選擇上，除了解渴外，更重視養生，茶飲料也逐漸取代碳酸飲料，已經成為兩岸三地的主流市場產品，前兩年泰山也推出無糖茶飲產品、黑松也引進日本製茶技術，讓消費者喝到純正的日本茶，今年兩家公司再出招。

根據業者自行統計，國內飲料市場規模550億元，其中，茶飲料每年的銷售規模就上看230餘億元，成為各家飲品業者眼中必爭的商機，今年228長假天氣比預期好，出遊人數也衝高，國內的業者喜迎飲品商機。為了搶攻今年酷暑商機，日本伊藤園委託泰山代工，綠茶櫻花限定版在台灣推出，黑松則推出FIN纖氣泡水。

國內市場飲品琳琅滿目，其中，不管是包裝飲品還是手搖飲品，茶飲、水相關產品一直是每年暑假的銷售重頭戲，春天剛到，泰山、黑松都端出不同的策略，今年飲品市場將再掀熱戰。

日本綠茶飲料市場領導品牌伊藤園，自2015年開始推出お～いお茶(Oi Ocha)系列季節限定櫻花版包裝，在日本廣受好評，伊藤園今年再出招，將綠茶櫻花限定版帶來台灣了，伊藤園綠茶櫻花限定版的蹤影，今年在台灣就可以隨時買到。

雖然汽泡水屬於小眾市場，但符合現代人對於飲品的需求，FIN纖氣泡水主要強調健康概念氣泡水近幾年相當火熱，市場也不斷成長，台灣氣泡水市場規模約10億，相較於國外雖仍不大，黑松看好國內汽泡水市場商機，也首度推出氣泡水，推出強調健康的FIN纖氣泡水搶市，也是台灣第1款添加膳食纖維的氣泡水。