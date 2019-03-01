親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

高雄又賣東西出去了 阿蓮區農會外銷8820公斤蜜棗

獨╱台灣之光！興大發現木鼻白蟻 史上首由台灣命名

這兩家公司再出招 茶飲商機大兵家必爭

2019-03-01 12:45經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

國內的茶飲市場在2001年統一的茶裏王、日本的御茶園推出後，一路熱銷至今，不斷炒熱茶飲產品相關議題近年來消費者在飲品的選擇上，除了解渴外，更重視養生，茶飲料也逐漸取代碳酸飲料，已經成為兩岸三地的主流市場產品，前兩年泰山也推出無糖茶飲產品、黑松也引進日本製茶技術，讓消費者喝到純正的日本茶，今年兩家公司再出招。

根據業者自行統計，國內飲料市場規模550億元，其中，茶飲料每年的銷售規模就上看230餘億元，成為各家飲品業者眼中必爭的商機，今年228長假天氣比預期好，出遊人數也衝高，國內的業者喜迎飲品商機。為了搶攻今年酷暑商機，日本伊藤園委託泰山代工，綠茶櫻花限定版在台灣推出，黑松則推出FIN纖氣泡水。

國內市場飲品琳琅滿目，其中，不管是包裝飲品還是手搖飲品，茶飲、水相關產品一直是每年暑假的銷售重頭戲，春天剛到，泰山、黑松都端出不同的策略，今年飲品市場將再掀熱戰。

日本綠茶飲料市場領導品牌伊藤園，自2015年開始推出お～いお茶(Oi Ocha)系列季節限定櫻花版包裝，在日本廣受好評，伊藤園今年再出招，將綠茶櫻花限定版帶來台灣了，伊藤園綠茶櫻花限定版的蹤影，今年在台灣就可以隨時買到。

雖然汽泡水屬於小眾市場，但符合現代人對於飲品的需求，FIN纖氣泡水主要強調健康概念氣泡水近幾年相當火熱，市場也不斷成長，台灣氣泡水市場規模約10億，相較於國外雖仍不大，黑松看好國內汽泡水市場商機，也首度推出氣泡水，推出強調健康的FIN纖氣泡水搶市，也是台灣第1款添加膳食纖維的氣泡水。

茶裏王推出後一直是熱銷長青產品。報系資料照
茶裏王推出後一直是熱銷長青產品。報系資料照
分享
日本綠茶飲料市場領導品牌伊藤園お～いお茶(Oi Ocha)今年再出招，伊藤園將綠...
日本綠茶飲料市場領導品牌伊藤園お～いお茶(Oi Ocha)今年再出招，伊藤園將綠茶櫻花限定版帶來台灣了。報系資料照
分享

黑松櫻花泰山
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

日本流感麻疹疫情燒 出國不能只靠信用卡旅平險

2019-02-28 12:28

老房子文化運動 掀風潮

2019-03-01 01:01

陽明山附近景點 銀行主管推薦一遊

2019-03-01 01:01

台銀活化資產 燙手芋變金雞

2019-03-01 01:01

華新集團十年改革 華麗轉身

2019-03-01 00:33

華新麗華四兄弟登山 各擁一片天

2019-03-01 00:33

智慧城鄉商機 中華電大贏家

2019-03-01 00:33

台灣廠商練好基本功 智慧城市下一步攻海外

2019-03-01 00:33

高績效教練／銀行4.0 啟動三零革命

2019-02-28 23:40

品牌大觀／客服的重要性

2019-02-28 23:40

智慧經營／陳一冰 奧運冠軍變身創業者

2019-02-28 23:40

台石化林園廠火災 中油：不影響料源

2019-02-28 23:22

台電「鍋爐守護者」 獲台北金鵰微電影展五獎項

2019-02-28 16:53

高雄自立陸橋今天拆除 將走入歷史

2019-02-28 11:29

航空業罷工預告改納入民航法？ 民航局：不適合

2019-02-28 10:20

二成公司還沒做 再不申報大股東資訊恐罰500萬元！

2019-02-28 10:14

比超商還會賺！四個數據看懂寶雅稱霸美妝市場

2019-02-28 09:50

連鎖效應／一站式服務 貼近顧客

2019-02-28 00:39

上班卒仔 照子放亮／掌握每個環節

2019-02-28 00:39

業務最前線／客戶價值極大化

2019-02-28 00:39

創新平台／工研院幫自駕巴士裝上眼睛

2019-02-28 00:39

少主接班內憂外患 他靠一個app讓公司營收翻倍成長

2019-02-27 13:10

打造跨世代不老企業…中鋼建立師徒導師制 一對一傳承

2019-02-27 13:03

一天開2.6家 一芳如何坐穩拓點王 緊追CoCo、五十嵐？

2019-02-27 08:49

古書今贏／測試

2019-02-27 02:48

管理前哨站／掃除組織變革四障礙

2019-02-27 02:48

長照點線面／打造優質智慧長照環境

2019-02-27 02:47

克莉絲汀轉型失敗 高層內訌惡鬥不息

2019-02-22 13:53

樂斯科養老鼠 1胎要價20萬

2019-02-22 13:42

去年車市慘…汽車百貨大王如何營收淨利雙升？先想8成不懂車的人

2019-02-22 10:33

靠粗工起家…金車父子檔聯手檳榔攤賣咖啡 狂銷全球70國

2019-02-22 10:28

90天創四億營業額！迪化街老店老協珍靠什麼連徐若瑄都收服？

2019-02-11 13:24

王瑞瑜打觀光牌 讓台塑變年輕、更親民

2019-01-31 15:28

同樣是重劃區 林口怎麼發展？

2019-01-31 13:35

金融科技系列—FinTech 臺大開辦「金融科技概論與法制監管、區塊鏈與金融創新、大數據與理財機器人」研習班

2019-02-25 15:29

減脂、癌症研究再創新!葡萄王生技研發專利 馬來西亞發明展獲雙金

2019-02-23 19:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

郭台銘的鴻海集團百萬員工 關鍵數據揭密

2019-02-28 18:02

逮到了！ 有銀行董事長竟然長期「坐鎮」薪酬委員會

2019-02-28 17:33

「假蓋廠房、真炒房」 金管會查獲規避天條規定

2019-02-28 18:05

大立光隱形眼鏡事業 賺錢了

2019-03-01 00:33

鴻海軍團戰力密碼 大揭露

2019-03-01 00:33

專案勞檢啟動 鎖定「三高」行業

2019-02-28 23:33

純網銀可以給高利存款？樂天：2個考慮因素

2019-02-28 21:56

華新集團十年改革 華麗轉身

2019-03-01 00:33

沒有信用卡嗎？刷金融卡也有海外消費5％回饋好康

2019-02-28 15:37

中油3月1日公布氣價調整 桶裝瓦斯每公斤估漲1元

2019-02-28 21:29

富爸爸光環下 星歐「半價策略」奏效

2019-03-01 00:33

華新麗華四兄弟登山 各擁一片天

2019-03-01 00:33

來台申請純網銀 樂天銀行社長：會提供超越想像的服務

2019-02-28 20:34

5大電信摩拳擦掌拚5G MWC展較勁

2019-02-28 13:55

銀行房貸 金檢揪四缺失

2019-02-28 23:35

小米台灣總經理李佳峰傳將離職 公司未證實

2019-03-01 11:46

星宇空巴19日簽約 購17架A350

2019-03-01 11:20

陽明山附近景點 銀行主管推薦一遊

2019-03-01 01:01

防堵詐貸 金管會盯銀行房貸授信

2019-03-01 00:18

樂天：申設純網銀 有三優勢

2019-03-01 01:03

大立光跨足健康醫療 今年拚出貨

2019-03-01 00:33

節能電器、大客車、海外資金匯回可望減稅

2019-03-01 05:59

台石化林園廠火災 中油：不影響料源

2019-02-28 23:22

鴻海在美徵才 鎖定研發高手

2019-03-01 00:33

台電「鍋爐守護者」 獲台北金鵰微電影展五獎項

2019-02-28 16:53

鴻海運用智動化 降生產成本

2019-03-01 00:33

汽油添加劑廠台石化大火停工 中油：不影響汽油產銷

2019-02-28 22:15

創業家衛生紙熱銷 銷量直逼雙11檔期

2019-03-01 09:22

智慧城鄉商機 中華電大贏家

2019-03-01 00:33

台銀活化資產 燙手芋變金雞

2019-03-01 01:01

國票金宣示 打價值戰不打價格戰

2019-03-01 01:03

店租過低 按行情價補徵

2019-03-01 01:05

建築融資 金檢出兩缺失

2019-02-28 23:30

企業申報大股東資訊 要快

2019-03-01 01:05

金管會查到 金控銀行董座坐鎮薪酬委員會

2019-02-28 23:30

公平會審錢櫃合併案 要看三指標

2019-02-28 23:25

貨物稅查核 鎖定三類違章

2019-03-01 01:05

部分廠房融資案 淪變相養地

2019-03-01 00:26

國銀樂觀台股 保守看房市

2019-03-01 01:01

金金分離 顧立雄：純網銀不能有內奸

2019-02-28 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top