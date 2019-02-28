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不是大立光！ 最受歡迎零股致富七成都靠金融股

省籍衝突，不是二二八政府可以屠殺人民的理由

北市春安勞檢有進步 賴香伶期許「零工安事故」

2019-02-28 18:20經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

年節前後，部分行業業務量邁入高峰期，台北市政府勞動檢查處也啟動春安勞檢，相較於去年情況，違規比率由31.54%降為27.23%，已有進步。勞動局長賴香伶期許，在勞工朋友、事業單位及勞動局共同努力下，促使台北市成為「零工安事故」的幸福城市。

北市府指出，為了避免因為趕工疏忽安全管理或使勞工超時工作，進而導致職災或過勞發生，勞檢處於跨年及春節前後，分階段啟動「台北市108年跨年暨春安期間加強勞動檢查實施計畫」，督促雇主落實勞動法令，讓勞工安心。

勞動檢查處指出，春安檢查第一階段自2018年12月24日至2019年1月12日止，進行北市跨年舞台搭設及101大樓燈光、煙火架設的施工場所實施專案檢查，共計檢查26場次、罰鍰4項次。

第二階段自2019年1月15日至2月20日止，針對台北市營造工程、危險性作業的施工場所、賣場、餐廳及有害物接觸等工作場所實施檢查，合計檢查1,141場次、停工29項次、罰鍰186項次。

其中，違反職業安全衛生部分缺失，包含有高處作業的工作場所未設置安全防墜設施、勞工未受安全衛生教育訓練、合梯使用未符合規定、營繕工程作業人員未正確戴用適當的安全帽、工作場所未設電氣相關保護措施等。

賴香伶表示，近年由於春安期間的大力檢查，相較於去年的檢查成果，今年違規比率由31.54％降為27.23％，已有相當進步，希望事業單位依職業安全衛生法令確實做好相關防護措施，並落實安衛工作自主管理，保障勞工安全。

工安賴香伶
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