老飯店玩新把戲 天成推草莓甜點抓年輕人胃

2019-02-28 13:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



一年中最甜美的草莓季又來了。天成大飯店TICC世貿會館Taipei Garden Cafe即日起至5月31日全時段推出三款草莓主題甜點，分別有「草莓戚風蛋糕」、「戀戀草莓塔」與「脆皮草莓泡芙」，單點149元＋10％起，套餐220元＋10％起（套餐任選搭配咖啡或茶）。

天成飯店集團品牌行銷公關總監趙芝綺表示：「本次草莓季活動精選大湖豐香草莓，顆粒飽滿多汁、酸甜度適中，搭配甜點呈現不只好吃、好看也好拍，在相機先食的年代，相信也能吸引草莓控、網美來嚐鮮拍照打卡，天成大飯店TICC世貿會館Taipei Garden Cafe依季節推出限定甜點，相信本次推出的三款草莓主題甜點，絕對能滿足喜愛草莓的消費者，預估可帶動業績成長1至2成」。

草莓戚風蛋糕以麵粉、雞蛋、糖與無鹽奶油製作蛋糕體，採用戚風式蛋白打發法增添綿密的口感，將香氣濃郁的香草卡士達生乳內餡融入蛋糕，尾韻還能吃到一絲法國覆盆子香甜酒的香氣，並以乾燥覆盆子、白巧克力所製作的莓果香脆巧克力餡交疊，嘗起來多了層次與口感，再搭配10至12顆新鮮飽滿的草莓組合，甜蜜的外型更是店內的人氣商品。單點220元＋10％、雙人分享套餐399元＋10％

戀戀草莓塔以奶香濃郁又酥脆的塔皮為底，鬆弛過的塔皮更能凸顯口感與層次，搭配新鮮香甜的大湖草莓呈現出視覺與味覺的饗宴，頂層鋪上粒粒飽滿的草莓與清脆的開心果，灑下糖粉增添浪漫氣息，再以花朵巧克力裝點，草莓的香甜氣息隨之撲鼻而來，搭配主廚自製香草卡士達內餡呈現，每嚐一口仿佛戀愛。單點149元＋10％、套餐220＋10％。

脆皮草莓泡芙將烤箱預熱攝氏200度烘烤35分鐘，剛出爐的泡芙酥脆，聞起來有一股香醇的牛奶味，上層的菠蘿餅皮特別添加紅砂糖製作而成，整體使得泡芙多了淡雅甜味，自製的香草卡士達醬搭配酸甜新鮮的草莓巧妙平衡甜度，嘗起來清爽不膩口，尾韻能感受到泡芙酥皮的砂糖顆粒口感。單點149元＋10％、套餐220元＋10％。