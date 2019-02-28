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整理包／看過來！3月1日上路 必知交通新措施

川金會直播／美談判代表不再要求北韓 交出完整核武飛彈清單

高雄自立陸橋今天拆除 將走入歷史

2019-02-28 11:29經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

高雄鐵路地下化後，原跨越鐵路的10座陸橋及2座地下道，均將陸續拆除或填平，恢復成平面道路。高市府今日啟動跨越鐵道連接三鳳中街商圈（中街仔）及後驛商圈的自立陸橋拆除工程，預定施工期30天後可先恢復自立路部份平面道路通車。

自立陸橋建於民國66年，當年因陸橋建設影響自立路沿線商家難以作生意，因此提供橋下空間給陸橋兩側住家使用作為補償，因鄰近南北貨傳統老街（三鳳中街商圈）既有人潮，意外發展為熱門五金買賣地點，到民國90年代才逐漸沒落。在工程單位與當地居民、里長的訪談中，居民都是很樂意陸橋趕快拆掉，有一個門面開闊的住家空間。

工務局新工處表示，自立陸橋施工期間，來往車輛請改行中華地下道及中博高架橋，北往南車輛可於十全二路提前改道，南往北車輛可於七賢二路提前改道，為方便機車騎士，於陸橋東、西兩側各增闢一處機車便道；另外陸橋東、西兩側平面側車道以及穿越陸橋下方的更新街、恆豐街、三塊厝車站前方道路、三德西街等，拆除期間也暫時不開放通行。

原行駛自立陸橋之公車路線共12條及國道客運改走中華二路；另245A(去程)、245B(去程)公車配合取消通化街口、安東街口(九如二路)兩停靠站。工區範圍路段已設置交通維持設施，確保周邊行車安全與順暢，市府會透過各種媒體及路口看板宣導市民改道路線，屆時請用路人及早因應，避開易壅塞路段。

新工處再次呼籲用路人，自立陸橋附近學校、火車站等車流量大，可能造成用路人的不便，所以施工期間請配合施工單位設置的臨時指示標誌通行，儘可能避開施工壅塞路段並提前改道，施工不便的地方，敬請大家體諒。

擁有42年歷史的高雄自立陸橋今日展開拆除工程。照片／高市府提供
擁有42年歷史的高雄自立陸橋今日展開拆除工程。照片／高市府提供
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