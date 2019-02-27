人一生使用最多原物料 台泥辜公怡：第一水、第二水泥

2019-02-27 21:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



辜家第四代辜公怡在台泥集團扮演重要角色，身兼信昌化、中橡董事長、台泥副董事長職務。 圖╱台泥提供 分享 facebook 台泥副董事長辜公怡今（27）日表示，人的一生使用最多的原物料，第一是水，第二多的就是水泥。

「我們今天將水泥從現代社會中移除，我們現在所在的美麗場館，各位不管透過什麼交通工具而來的道路，橋梁，捷運系統，如果沒有水泥都將不復存在，」辜公怡說。

企業近年競相拍攝微電影，希望透過微電影展現永續發展及善盡社會責任成果故事。台泥（1101）27日以企業形象影片「The future is worth it.」，獲「2019台北金鵰微電影展」 最大獎「年度最佳影片」，也被評審評選為「最佳經營治理」。

該影片也拿下「拍攝創意」、「原創劇本」、「拍攝技巧」、「社會共融」及「環境資源」等獎項，共榮獲七項大獎，創下單一企業全壘打記錄。

「The future is worth it.」籌備超過一年，台泥董事長張安平親自參與策畫和文稿。影片短短七分鐘，試著從人類演化過程，追求穩定的居處，因而發明了水泥的歷史說起，水泥建造了港口與碼頭，築起了堤防與海牆，甚至你我今時今日時時刻刻使用的道路，橋梁，捷運系統，水泥的穩定量產、便宜、普及，促成人類建築史往前邁進一大步。

「2019台北金鵰微電影展」是由財團法人永續能源研究基金會及台灣企業永續學院共同主辦，希望藉由微電影的力量，發掘企業致力永續發展與善盡社會責任的成果或故事。27日頒獎典禮，台泥由副董事長辜公怡代表出席受獎。

辜公怡表示，台泥是個默默在做的企業，過去並不是很擅長跟外界溝通，這支影片是第一次台泥與外界溝通，也是一次我們與自己的對話。

台泥指出，董事長張安平從2017年初上任起，便期許台泥成為「一個處理大自然與人類複雜關係的綠色產業公司」，以一種更有溫度的方式與社會溝通對話。