智慧機械夯 台灣麗馳進駐竹科銅鑼園區

2019-02-27 19:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



車銑複合機床、五軸機械與超音波加工機專業生產製造廠—台灣麗馳，因應未來市場擴展需求，將進駐銅鑼園區建立高精密機型研發測試及製造基地，目標成為台灣最卓越的工具機製造商。

竹科管理局表示，工具機向來有「機械之母」的稱號，台灣在全球工具機產業上更具有舉足輕重的地位。據統計，2017年我國工具機整體出口金額達33.4億美元，出口值位居全球第4位。依據拓墣產業研究所預估，2020年台灣工具機產值可達69.1億美元，主要由國防、精密醫材、3C產品加工等產業需求所帶動。

成立於1987年的台灣麗馳，設於台中大甲幼獅工業區，專注投入CNC工具機研發製造，主要客戶群涵蓋：汽機車業、電子通訊業、精密零件加工業與航空航太業等。除擁有自有品牌LITZ外，也兼顧瑞士OEM與ODM的產品，在符合國際CNC工具機大廠嚴格的品質要求下，廣受國際客戶認同，銷售地區遍及美國、德國、法國、英國、新加坡及中國大陸等主要工業化國家。目前所研發生產的CNC機種超過100項以上，每年仍以3-5項新產品開發投入市場。

有鑒於國產工具機長期被定位為中低價位，與德、日技術相比，較有精度不足與可靠度較差的市場形象，因應不斷擴大的市場需求，台灣麗馳選擇緊鄰中部精密機械產業聚落，且具交通便利優勢的銅鑼園區投資擴廠。