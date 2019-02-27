攻228連假商機 六福推「鳥飛飛」動物體驗

2019-02-27 18:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



228連假即將到來，為搶攻連假商機，六福旅遊集團推出全新動物體驗「鳥飛飛保育員」，透過專業的導覽與各類型鳥類近距離的互動與認識，原價1,899元，228連假限定體驗價899元。

除此之外，228連假期間，為歡慶六福村40周年，推出「捐發票做公益 拯救瀕危野生動物」公益活動，只要捐出今年1至3月內含40連號的發票，可享入園優惠門票299元。其中關西六福莊228連假平均住房率已達8成，228當天房間也早已銷售一空。

寒流持續發威，連鸚鵡也開始大吃辣椒，絕不是因為鸚鵡嗜辣，而是因為鸚鵡沒有辣覺，而辣椒中有豐富的維他命A、C、E，還有花青素等豐富維生素， 因此鸚鵡經常食用以增加免疫力。還可以親自泡奶，並戴上特別訂製的親鳥手套親自動手照顧剛出生嗷嗷待哺的澳洲彩虹鸚鵡。

今年搶在228連假前，六福村及關西六福莊，聯合推出全新動物保育員「鳥飛飛動物保育員」，從觀察受精卵、鳥類骨骼標本、餵食雛鳥、請金剛鸚鵡吃辣椒、訓練塘鵝量體重等近距離互動，希望透過專業的說明及課程，學習當一個稱職的保育員，體驗書本上學不到的生命教育。

今年邁向40周年的六福村以野生動物園起家，40年間帶給無數家庭珍貴難忘的歡樂回憶， 40年來六福村為保育動物不遺餘力，也希望可以讓更多大朋友小朋友都有機會成為動物保育大使盡一份心力，因此特別規劃六福發票大樂透活動。