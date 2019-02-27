遊輪產業發展協會成立 耿揚名任理事長

2019-02-27 18:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



台灣遊輪產業蓬勃發展，去年搭載旅客首度超過百萬人次，為進一步壯大台灣遊輪產業，民間發起的「台灣遊輪產業發展協會」今（27）日正式成立，由旅美華僑，長年經營南北極特殊遊輪航線的耿揚名出任理事長。他說，協會成立有三大目標，包含推動「遊輪產業鏈」、打造台灣遊輪人才庫及吸引更多外國觀光客來台搭遊輪，展開「跳島旅遊」。

國際遊輪旅遊市場增長快速，2018年全球遊輪旅遊人口已達2,800萬人次，突破3,000萬人次指日可待。亞洲又是最有發展潛力的地區，目前已超過400萬人次，台灣去年也突破百萬人次，在亞洲僅次於中國大陸。

政府已將遊輪列為台灣重要策略發展產業，惟推動遊輪旅遊雖已有成效，但迄今僅止於客輪靠泊和旅客上下船而已，產業價值並未留下來。鑑於遊輪產業鏈甚廣，發展空間巨大，在耿揚名的號召下，以及承攬業者崴航集團董事長曾俊鵬的協助下，經過數個月的籌備，台灣遊輪產業發展協會今日舉行成立大會，會員來自不同領域產官學各界。

耿揚名表示，遊輪產業鏈很大，需要不同專業人士一起擘劃與推展。

耿揚名強調，遊輪停靠台灣不只旅客上下船，還可衍伸各式各樣的需求，形成產業鏈。比如台灣的飲水、食物、房間備品等可以供應遊輪上的日常需求，特別是台灣水果。有些船公司對當地肉類沒有信心，寧可從歐美將肉類用冷凍貨櫃千里迢迢載過來，如果台灣的肉類可以獲得國際認證，就有機會成為遊輪上餐飲的供應商之一，價格比歐美公道許多，「我們會極力爭取」。

除了打造遊輪產業鏈，耿揚名說，台灣有非常好的遊輪人才庫，年輕人到遊輪上工作，不僅可以到世界走走看看，增廣見聞，在船上免費提供吃住，有助快速存錢。

另外，台灣遊輪發展目前僅停留在出境旅遊的階段，也就是台灣人搭乘遊輪到其他國家旅遊。耿揚名認為，台灣更應發展入境旅遊的市場，即外國觀光客搭機來台搭遊輪，目的地可以是周圍國家，也可以是澎湖等周邊島嶼，「台灣有非常好的自然美景與風土民情，歐美觀光客喜歡到墨西哥坎昆（Cancun）度假，為何不可以來澎湖度假呢？」