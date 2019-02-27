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三洋紡1.7億元售桃園廠土地 今年轉虧為盈

2019-02-27 18:46經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

三洋紡（1472）今（27）日公告，出售桃園建國東路24號工廠，預計處分利益約為1.7億元，每股獲利貢獻度為3.9元。三洋紡表示，整個交易案預計第2季完成，處份利益分批入帳，於今年底前全數認列。法人認為，在業外處份利益貢獻下，今年將轉虧為盈。

三洋紡去年5月公告處分桃園建國東路24號工廠，地號為1787號之廠房與土地，27日拍板定案，出售給土地開發公司高來。三洋紡指出，該案所取得資金將用於償還銀行貸款，用做品牌投資、通路優化、資訊設備與一般營運資金。

受市場競爭激烈，尼龍業務表現欠佳等影響，三洋紡去年前三季獲利虧損，稅後虧損6028.9萬元，但相較於去年同期減幅收斂一成；每股稅後淨損1.41元。法人預估，土地處分利益今年全數認列後，三洋紡將轉虧為盈。

三洋紡主力產品為聚丙烯(PP)纖維、尼龍纖維，月產能合計為1000到1500公噸。其中聚丙烯(PP)纖維為公司自行研發的「夢纖維（DreamFel）」，月產能為600公噸，目前占營收比重3成多，客戶多為戶外家飾，其次為紡織廠，交期一般為3個月。

三洋紡指出，今年將持續改善產品結構、活化資產，包括提高毛利較好的「夢纖維」營收占比。公司目前正在接第2季訂單，接單量與去年持平，但上半年是傳統淡季，本季展望保守；預期下半年進入旺季後，「夢纖維」接單會更好。至於泰國廠處份進度，公司稱還在洽談中。

營收泰國
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