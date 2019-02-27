親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

亞培也中了！ 3款逾600萬顆降血壓藥含致癌物

阿聯酋航空進軍台灣五周年 搭載130萬旅客

2019-02-27 17:14經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

阿聯酋航空香港、廣州及台灣副總裁高豐年（Fernando Suárez de G...
阿聯酋航空香港、廣州及台灣副總裁高豐年（Fernando Suárez de Góngora）表示，台灣是阿聯酋航空的重要市場之一，阿聯酋航空五年來在台灣耕耘有成，在台載客數年年成長。　圖／阿聯酋航空提供
分享
今年2月阿聯酋航空開闢台北－杜拜航線滿五周年，五年來台北－杜拜航線共服務130萬名旅客，累計飛行里程數近2,380萬公里，相當於繞行地球600圈。除了載送台灣旅客前往杜拜和其他地區外，也帶來不少國際旅客。

阿聯酋航空香港、廣州及台灣副總裁高豐年（Fernando Suárez de Góngora）表示，台灣是阿聯酋航空的重要市場之一，阿聯酋航空五年來在台灣耕耘有成，在台載客數年年成長。我們相信，不斷創新升級的產品與服務以及客製化策略，讓旅客從預訂機票的時刻起就感受到阿聯酋航空特別之處，是阿聯酋航空成功吸引台灣旅客的主要因素。

阿聯酋航空說，持續創新產品與服務，致力提供台灣旅客更非凡、更愉悅的飛行體驗，從由A380三艙等客機執飛台北－杜拜航線、獲獎無數的ice機上娛樂系統服務、便捷的機場轉乘服務，到全方位的飛行常客計畫Skywards，自旅客預訂機票的那刻起至抵達目的地為止，阿聯酋航空全心投入，盡力讓旅客每一次與阿聯酋航空的飛行體驗更臻完美。

阿聯酋航空台北－杜拜航線的載客數每年持續提升；相較於2014年開航首年，2018年底時阿聯酋航空台北－杜拜航線的年載客數已成長達65%。阿聯酋航空統計，直飛杜拜的旅客有兩成，其他旅客則是到杜拜後中轉到世界各地，尤其是歐洲地區，其中西班牙馬德里、巴塞隆納和葡萄牙，是台灣旅客中轉到歐洲最多的地方。

高豐年強調，得益於強勁的客運及貨運需求，阿聯酋航空每日由台北前往杜拜的直飛班機從未間斷，提供所有乘客更加便捷靈活的航點選擇，由杜拜樞紐前往阿聯酋航空遍佈86個國家、超過158個全球航點。隨著台北－杜拜航線開通，台灣前往杜拜的旅客人數亦持續增長，成為最受台灣旅客喜愛的目的地之一。

據指出，阿聯酋航空運營著世界上最大與最年輕的機隊之一，成員包括最大的雙層客機A380和廣受好評的波音777。2018年，阿聯酋航空贏得年度航空運輸大獎（Air Transport Awards）中「年度最佳航空公司」的殊榮。阿聯酋航空每日以最具代表性的A380雙層飛機執飛台北－杜拜航線。

阿聯酋航空杜拜航線
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

陳冲腳穿潮鞋吸睛 這雙MIT鞋是這家做的

2019-02-27 13:20

遭工會批炒房炒地 潤泰全反駁：子虛烏有

2019-02-27 13:51

少主接班內憂外患 他靠一個app讓公司營收翻倍成長

2019-02-27 13:10

中油工會認為溝通不良 戴謙：很可惜

2019-02-27 14:58

飛安會引進疲勞分析系統

2019-02-27 14:35

誠美材料董事長之爭延燒 葉美麗再槓何昭陽

2019-02-27 14:13

打造跨世代不老企業…中鋼建立師徒導師制 一對一傳承

2019-02-27 13:03

2月消費者信心指數續升 吳大任：景氣外冷內熱

2019-02-27 12:13

潤泰全資遣303人 工會痛批炒房籲市府暫緩土地變更

2019-02-27 11:19

航空突襲式罷工影響大 立委要求應有預告期

2019-02-27 11:04

糞土變黃金！新合興牧場沼氣發電成功併聯

2019-02-27 10:45

飯店老的辣！每年7萬人到台北就是要住天成

2019-02-27 09:46

一天開2.6家 一芳如何坐穩拓點王 緊追CoCo、五十嵐？

2019-02-27 08:49

古書今贏／測試

2019-02-27 02:48

管理前哨站／掃除組織變革四障礙

2019-02-27 02:48

長照點線面／打造優質智慧長照環境

2019-02-27 02:47

大同寶寶放閃 台灣燈會亮點

2019-02-27 00:58

工研院揪團 設電網學校

2019-02-27 00:57

獲特高壓鐵塔執照 寶佳跨足太陽能奏捷

2019-02-27 00:49

工研院組聯盟 培育電網人才

2019-02-27 00:33

陳冲：中風經歷九死一生 許未來用身體貢獻社會

2019-02-27 00:32

大同兩塊地 茂德70億奪標

2019-02-27 00:31

大同賣資產 加速償債

2019-02-27 00:27

茂德張高祥操盤 靠兩招壯大

2019-02-27 00:27

大同售土城地 茂德70億標下

2019-02-27 00:24

統一總座請長假 引發揣測

2019-02-26 23:16

陳冲病癒復出 幽默話新書

2019-02-26 23:10

顧立雄與大小S…陳冲新書亮點多

2019-02-26 23:06

天成飯店住房率 連七霸

2019-02-26 22:58

天成集團第三代CEO 貼近年輕人

2019-02-26 22:58

大陸建設進軍高雄 董座張良吉：期待韓流掃遍全台灣

2019-02-26 20:16

黑松老董拚成長 靠的是近年很夯的這類飲料

2019-02-26 19:48

順藥生物藥CRO業務 以1.3億元出售給永昕

2019-02-26 19:42

一小時喝完18杯啤酒 這家餐廳賞5萬元

2019-02-26 16:37

亞太社企高峰會 5月高雄登場 歡迎報名

2019-02-26 15:05

黑松推新品 卡位夏日飲品市場

2019-02-26 15:05

離開信義原址？遠百A13掛威秀招牌 吳明憲：洽談續約中

2019-02-26 12:54

克莉絲汀轉型失敗 高層內訌惡鬥不息

2019-02-22 13:53

樂斯科養老鼠 1胎要價20萬

2019-02-22 13:42
看更多

熱門文章

飯店老的辣！每年7萬人到台北就是要住天成

2019-02-27 09:46

謝金河：投資行家、京城銀戴董的話要注意聽

2019-02-26 22:37

躋身三強 友達將推折疊機面板

2019-02-27 03:13

批金管會、國安局睡著了 黃國昌爆中資入主陽信銀行

2019-02-27 10:18

被動元件 訂單冷

2019-02-27 00:17

寶佳少東林家宏：台灣壽險業未來十年更難賺錢

2019-02-26 17:54

主管鬆口氣...兩大原因 半導體人才年後想跳槽不敢動

2019-02-27 11:52

被動元件市況 今年變數大

2019-02-26 23:28

大同兩塊地 茂德70億奪標

2019-02-27 00:31

友達旗下達運 大廠上門要貨

2019-02-26 23:28

統一總座請長假 引發揣測

2019-02-26 23:16

壽險上月匯損 逾200億元

2019-02-27 03:33

富邦壽：產業面臨六壓力

2019-02-27 03:41

潤泰全資遣303人 工會痛批炒房籲市府暫緩土地變更

2019-02-27 11:19

免稅天堂不再 精算設點成本

2019-02-27 02:41

公司下市新規範 華映等13家適用

2019-02-27 02:27

陳冲腳穿潮鞋吸睛 這雙MIT鞋是這家做的

2019-02-27 13:20

連踩兩地雷 戴誠志不領年終獎金：董事長要負責

2019-02-26 21:01

外資：被動元件景氣 最快Q2落底

2019-02-26 23:24

友達今年三箭齊發 強化價值成長

2019-02-27 03:13

老總老實說 壽險業在網路科技AI發展是一步跟半步之差

2019-02-26 22:19

製造業生產眾行業皆倒 但這行卻大成長三成

2019-02-26 20:12

統一老總傳異動？統一：請長假到3月底，勿過多聯想

2019-02-26 21:17

京城銀提足華映壞帳 盼主導重整

2019-02-27 03:38

宏達電VR 要與5G共舞

2019-02-27 02:17

影／理科太太告訴你　為何Sony推21:9寬螢幕手機

2019-02-26 19:31

無摺存款要限本人？金管會：恐引起民怨

2019-02-27 11:19

民間消費升溫 零售業大補

2019-02-26 23:26

申請節能家電補助 這八項文件不能少

2019-02-26 21:57

茂德張高祥操盤 靠兩招壯大

2019-02-27 00:27

義隆 秀屏下光學指紋辨識

2019-02-27 02:17

大陸建設進軍高雄 董座張良吉：期待韓流掃遍全台灣

2019-02-26 20:16

新竹 3月一階限水

2019-02-26 23:22

天成飯店住房率 連七霸

2019-02-26 22:58

酒駕竟然還有保險可賠！金管會允諾一個月內研議拿掉

2019-02-27 11:19

寶佳投資太陽能 助攻台灣邁入民間大型電站元年

2019-02-26 20:08

車載面板排名 雙虎兩樣情

2019-02-27 14:35

MWC直擊-聯發科、高通秀實力，特斯拉、賓士展示未來車

2019-02-26 22:16

黑松老董拚成長 靠的是近年很夯的這類飲料

2019-02-26 19:48

遭工會批炒房炒地 潤泰全反駁：子虛烏有

2019-02-27 13:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top