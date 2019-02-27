阿聯酋航空進軍台灣五周年 搭載130萬旅客

2019-02-27 17:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



阿聯酋航空香港、廣州及台灣副總裁高豐年（Fernando Suárez de Góngora）表示，台灣是阿聯酋航空的重要市場之一，阿聯酋航空五年來在台灣耕耘有成，在台載客數年年成長。 圖／阿聯酋航空提供 分享 facebook 今年2月阿聯酋航空開闢台北－杜拜航線滿五周年，五年來台北－杜拜航線共服務130萬名旅客，累計飛行里程數近2,380萬公里，相當於繞行地球600圈。除了載送台灣旅客前往杜拜和其他地區外，也帶來不少國際旅客。

阿聯酋航空香港、廣州及台灣副總裁高豐年（Fernando Suárez de Góngora）表示，台灣是阿聯酋航空的重要市場之一，阿聯酋航空五年來在台灣耕耘有成，在台載客數年年成長。我們相信，不斷創新升級的產品與服務以及客製化策略，讓旅客從預訂機票的時刻起就感受到阿聯酋航空特別之處，是阿聯酋航空成功吸引台灣旅客的主要因素。

阿聯酋航空說，持續創新產品與服務，致力提供台灣旅客更非凡、更愉悅的飛行體驗，從由A380三艙等客機執飛台北－杜拜航線、獲獎無數的ice機上娛樂系統服務、便捷的機場轉乘服務，到全方位的飛行常客計畫Skywards，自旅客預訂機票的那刻起至抵達目的地為止，阿聯酋航空全心投入，盡力讓旅客每一次與阿聯酋航空的飛行體驗更臻完美。

阿聯酋航空台北－杜拜航線的載客數每年持續提升；相較於2014年開航首年，2018年底時阿聯酋航空台北－杜拜航線的年載客數已成長達65%。阿聯酋航空統計，直飛杜拜的旅客有兩成，其他旅客則是到杜拜後中轉到世界各地，尤其是歐洲地區，其中西班牙馬德里、巴塞隆納和葡萄牙，是台灣旅客中轉到歐洲最多的地方。

高豐年強調，得益於強勁的客運及貨運需求，阿聯酋航空每日由台北前往杜拜的直飛班機從未間斷，提供所有乘客更加便捷靈活的航點選擇，由杜拜樞紐前往阿聯酋航空遍佈86個國家、超過158個全球航點。隨著台北－杜拜航線開通，台灣前往杜拜的旅客人數亦持續增長，成為最受台灣旅客喜愛的目的地之一。

據指出，阿聯酋航空運營著世界上最大與最年輕的機隊之一，成員包括最大的雙層客機A380和廣受好評的波音777。2018年，阿聯酋航空贏得年度航空運輸大獎（Air Transport Awards）中「年度最佳航空公司」的殊榮。阿聯酋航空每日以最具代表性的A380雙層飛機執飛台北－杜拜航線。