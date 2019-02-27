邴兆齊接福特六和總裁 朱忠園轉任長安福特汽車財務長

2019-02-27 15:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



福特六和汽車公司宣布，將任命邴兆齊（David Biing）先生任職福特六和汽車總裁，全面帶領福特六和汽車營運業務。該任命自3月1日起生效。

福特汽車公司集團副總裁、福特中國總裁暨首席執行長陳安寧表示：「邴兆齊先生服務於福特汽車超過20年，曾負責帶領福特六和汽車製造廠導入全球福特生產系統，提升符合全球福特標準的製造水準，並邁入智慧製造，與台灣供應鏈合作夥伴共同為產業升級效力。他將領導福特六和汽車繼續向前，為台灣的顧客帶來更優質的產品及服務，這項人事任命也再次展現我們對台灣市場的重視，及與全球福特接軌的承諾。｣

邴兆齊先生擁有國立成功大學機械工程碩士學位，自加入福特六和汽車起先後擔任製造領域相關之車身、塗裝、引擎、完成車裝配、品質及新產品車型導入等領域多個管理職位，亦曾擔任福特六和汽車製造處副總經理，負責推動福特六和汽車生產製造升級，並促成福特生產系統（FPS）轉型優化。

在擔任福特六和汽車總裁之前，邴兆齊先生任職長安福特汽車哈爾濱分公司總經理，協助哈爾濱工廠導入先進製造流程，為福特中國及台灣製造領域之全面提升貢獻所長。