外商加碼投資？台灣再成目光焦點

2019-02-27 13:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



去（2018）年美中貿易戰掀開序幕，不少國際企業看好台灣產業轉型，紛紛擴大來台投資，再度讓台灣成為目光焦點。據經濟部投審會統計，2018年僑外投資金額創下歷年新高，高達新台幣3,657.10億元，創歷年新高，而以外資投資台灣來看，日本來台投資金額也再拉升至15.25億元，其中不乏飯店、商場等投資。

根據經濟部投審會統計，2018年僑外投資金額創下歷年新高，達到114.28億美元，折合新台幣約3,657.10億元，跟2017年相比，僑外資規模增幅達52%，主因是受到美中貿易戰影響，加上政府提倡5+2產業創新計劃助攻，促進台灣產業升級，日商來台投資持續呈現上升趨勢，金額也創下歷年最高。

信義全球分析，從投資產業別來看，近年明顯發現到外商投資產業類別的轉型，「專業、科學及技術服務業」及「資訊及通訊傳播業」成長趨勢明顯，從過往硬體製造到軟體研發、以及當前雲端科技的興起。

若以外商投資台灣來看，日商來台投資金額也屢創新高，2018年達到15.25億美元，投資件數也年年創新高，日本一直都是政府對外招商的重要客群，從來台申請工作的外籍人士中，又以日本人佔為大宗。

列舉去年日商來台投資案例，三井集團擴大台灣版圖，投資台中、台南蓋購物商場，後續也不排除到高雄投資。

東橫INN計劃在台北大直興建飯店，另外九州民營鐵路巨頭西鐵集團，也斥資6億日圓，在台北市西門町蓋飯店。日商三化電子投資3億元在竹科銅鑼園區設立新廠。從投資業別比重變化來看，服務業來台比重增加，金融保險及批發零售成長趨勢明顯。

此外，隨著全球雲端市場規模日漸龐大，從外商投資產業類別件數統計，可以觀察到「專業、科學及技術服務業」及「資訊及通訊傳播業」近幾年上升幅度明顯，投資金額在2017年創下歷年新高。

信義全球資產經理王維宏進一步說明，政府積極推動重大建設，修法外國人投資條例，增加外資來台投資意願，而5+2產業創新計劃帶動台灣產業轉型，提升國內物聯網產業，這也是為何近年美國高端科技公司看準台灣，宣布加碼投資台灣的主因。