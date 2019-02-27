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潤泰全資遣303人 工會痛批炒房籲市府暫緩土地變更

2019-02-27 11:19聯合報 記者林育瑩╱即時報導

桃園產業總工會今日前往桃園市府前，針對潤泰全球22日宣布楊梅關廠案，造成本國與外國籍共303名員工將資遣案提出訴求，並高喊「反關廠、要工作」、「財團炒房、又炒地」、「犧牲基層工作權」，要求桃園市府介入，呼籲市府在勞資爭議未解決前，不得讓潤泰全申請土地變更。

楊梅二廠工會理事長劉貞勝表示，潤泰全前後結束中壢廠、觀音廠，再結束楊梅廠，這是有計畫性的關廠。而且楊梅廠原有百萬訂單，但這幾年都轉移到中國大陸去生產，讓楊梅廠無法運作，卻把責任推到員工身上，現在還想把土地轉賣轉售，實在無法接受。

桃園產業總工會理事長莊福凱爆料，潤泰全楊梅紡織廠15年沒有招募員工，這些解雇的勞工約40至50歲，中年失業如何再找好工作，而且不給機器、原料、訂單，如何生產比較好的產品。潤泰全為土地利益，接二連三關廠，政府應站在保護勞工立場捍衛工作權。 他痛批，潤泰是靠紡織起家，這些勞工才是潤泰發展的根本。

桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜指出，潤泰橫跨營造建設、金融保險、百貨商場，然而最先靠紡織起家的資深員工卻因為集團土地利益，將遭到解雇，她呼籲潤泰應接受工會訴求解決勞資爭議問題，也呼籲桃園市府介入關切，並了解潤泰關廠背後真實動機。

勞動局勞資關係科長張哲航代表桃園市府接下勞資爭議申請調解書，張哲航表示，得知潤泰全球解雇案後，23日已派員到了解與勞資協商，並嚴格督促公司是否按照法律規定執行，員工權益若有受損，勞動局將全力協助。

桃園產業總工會今日前往桃園市府前，針對潤泰全球22日宣布楊梅關廠案，造成本國與外...
桃園產業總工會今日前往桃園市府前，針對潤泰全球22日宣布楊梅關廠案，造成本國與外國籍共303名員工將資遣案提出訴求，要求桃園市府介入，呼籲市府在勞資爭議未解決前，不得讓潤泰全申請土地變更。圖擷自UDN TV
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潤泰全球炒房
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