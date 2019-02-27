航空突襲式罷工影響大 立委要求應有預告期

2019-02-27 11:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部民航局向勞動部提出七至十日的罷工預告期，以免旅客無法因應，立委也提出類似見解，但勞動部表示各方意見不一，還要再討論。聯合報系資料照 分享 facebook 華航機師罷工雖已落幕，但罷工七天影響3萬多名旅客行程，各界都認為航空是大眾運輸，涉及公共利益，罷工前應該有預告期，交通部民航局也向勞動部提出七至十日的預告期，以免旅客無法因應，立委也提出類似見解，但勞動部表示各方意見不一，還要再討論。

立委鄭寶清質詢時表示，國內應該訂定罷工維持最低運量、罷工預告期，國外航空公司在罷工時，也會維持水電和交通等最低運量，包括韓國國際線要維持八成、國內線要五成、濟州島要七成運能，法國轉機航線必須維持五成運能，匈牙利每小時至少46架轉機航班，且正常起降維持五成等，透過最低運量和罷工預告期機制，讓勞工罷工力量減損，避免影響到消費者。

鄭寶清認為，罷工預告期不管多長，要求修法需加入以下二點，確保勞工罷工權，包括第一、工會宣告罷工後，雇主不能禁止或限制、阻礙罷工籌備或進行；第二、雇主不能雇用替代人力從事與罷工會員相同或相似工作。

民航局長林國顯回應，航空業罷工預告期民航局已經跟勞動部提出，建議至少要七天到十天，讓旅客可以安排行程，因為勞工表示要罷工，已經給資方壓力，但是旅客並不知情，因此，有預告期不是為了削弱勞工力量，要讓旅客有因應的時間，後續仍要勞動部協商。

立委陳歐珀認為，航空業屬於大眾運輸業，涉及公共利益，當然罷工是勞工權益，但是這次華航機師罷工，再發動前六小時才宣布，根本就是突襲式罷工，交通部應該要硬起來，要顧及消費者的權益，不能讓機師突襲式的罷工造成旅客權益受損，導致很多人無法搭機回台灣。

陳歐珀當場要求勞動部，在三個月訂出航空罷工預告期。

不過勞動部代表回應，機師罷工確實造成很多旅客的不方便，勞動部邀集勞資和學者討論，大家的意見都不同，因為台灣的罷工程序長，要先調解兩次，勞動部會再聽取大家的意見，盡快處理。