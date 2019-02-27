大同子公司順利標售土地兩塊土地 預估處分利益61億元

2019-02-27 11:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



大同（2371）擬處分資產，雖然市場派極力反對，但經過董事會重新審議後重新進行標售，子公司尚志資產昨日以總計70.78億元售出新北市土城區兩塊土地，預計處分利益合計約61億元；售地獲利題材支撐下，大同今（27）日股價開小紅震盪，力守紅盤。

大同昨日深夜代子公司尚志資產公告指出，出售新北市土城區兩塊土地，分別為3,166.7坪、2,913.26坪，合計出售面積達6,079.96坪，由和碩開發分別以36.88億元、33.88億元，合計70.78億元標的。

大同先前曾公告指出，出售資產取得資金可減債，降低利息負擔、強化財務結構，保留現金也可提升對抗景氣低潮的能力及降低財務風險。

另外，華映重整及綠能債協影響，其財報因資產減損調整尚未確定，預期對本公司淨值將產生重大影響，出售資產可能產生的處分利益可提升淨值，避免違反聯貸財務比率的要求。

大同表示，在短中期營運上資金及銀行還款需求明確，出售不動產籌措資金有其財務上的急迫性及營運上的必要性；由於在去10月11日董事會通過，擬請尚志資產處分的台北市仁愛路三段所持分之房地（芙蓉大樓）未順利處分；因此董事會經重新審議後，仍決議由尚志資產執行公開標售資產。

大同順利出脫土城區兩塊土地，後續還有一塊土地要處分，今日股價以26.35元開出，盤中一度拉升到26.35元，盤中股價震盪，力守在平盤之上。