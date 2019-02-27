清大宣布首招「將星計畫」 育文武雙全高科技將領

2019-02-27 10:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



為培養新世代軍事領導人才，國立清華大學與國防部108學年首創「清華將星計畫」，單招10名清華學院學士班國防菁英學士組學生，今（27）日起受理報名。

錄取學生大學四年學雜費全免，每月還可領1.2萬元生活費，畢業後投身軍旅，以其電機、資工、管理等多元專業，成為國軍迎戰未來高科技戰爭的指揮群。

清華大學校長賀陳弘表示，清華大學作為一流大學，目標在培養社會各領域的領導人才，軍事領域也不能缺席。

事實上，國軍名將孫立人即是清華的校友於1923年畢業，巧合的是，清華將星計畫首屆今年招進來的學生可望在2023年畢業，「很期待相隔一世紀後，清華再出名將」。

賀陳弘指出，戰爭的型態近年變化極大，除了比兵多將廣、船堅炮利，更要在網路等科技層面一較高下。賀陳弘舉例，美軍去年宣布將成立第六大獨立軍種「太空軍」，美國的軍用機器人數目更可望在十年內超過真人戰士，我國未來的將領也必須是能將科技與軍事結合的領導人才。

清華對「將星計畫」學生的培育方式是大一不分系，大二再依其興趣分流到電機、資工、商管、核能、材料、生科、人文等系，賀陳弘說：「文武雙全的將領是軍方需要的人才。」

清華大學教務處招生策略中心主任焦傳金表示，國防部過去在不少大學推動大學儲備軍官訓練團計畫（ROTC），吸納已進入各大學的學生；但清華的「將星計畫」則是首次以大學入學單獨招生辦理。申請者參加今年學測的成績需達任4科總級分52級分，還要通過國防部智力測驗、體適能測驗及安全查核。

焦傳金指出，第一屆「將星計畫」的錄取總名額為10名（含1名女性保障名額），包括四名資通電軍，及陸、海、空軍名額各2名，任一軍種皆可接受飛行官訓練，駕機飛上天空。國防部除全額補助四年學雜費，還提供每月1.2萬元的生活費及每學期5,000元的書籍費。畢業後最少需服役五年，若成為飛官則另有服役規定，以少尉任官，起薪近5萬元。

焦傳金說：「與一般軍校生相比，將星計畫學生學習極具彈性。」學生除每周六及寒暑假需接受軍事課程訓練外，平日皆在清華校園內學習，和一般生一樣享有豐富的校園生活。

且清華大學課程彈性很高，有實驗教育、客製化學程、雙專長等多元彈性的學習設計，除理工領域，還有科技管理、教育及藝術等豐富學習資源，與國防部培育「通才將領」的目標不謀而合。