親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

「川金二會」河內登場：越南東道主有什麼好賺？

調查報導／台灣C肝村 全台五鄉鎮感染盛行率最高

清大宣布首招「將星計畫」 育文武雙全高科技將領

2019-02-27 10:51經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

為培養新世代軍事領導人才，國立清華大學國防部108學年首創「清華將星計畫」，單招10名清華學院學士班國防菁英學士組學生，今（27）日起受理報名。

錄取學生大學四年學雜費全免，每月還可領1.2萬元生活費，畢業後投身軍旅，以其電機、資工、管理等多元專業，成為國軍迎戰未來高科技戰爭的指揮群。

清華大學校長賀陳弘表示，清華大學作為一流大學，目標在培養社會各領域的領導人才，軍事領域也不能缺席。

事實上，國軍名將孫立人即是清華的校友於1923年畢業，巧合的是，清華將星計畫首屆今年招進來的學生可望在2023年畢業，「很期待相隔一世紀後，清華再出名將」。

賀陳弘指出，戰爭的型態近年變化極大，除了比兵多將廣、船堅炮利，更要在網路等科技層面一較高下。賀陳弘舉例，美軍去年宣布將成立第六大獨立軍種「太空軍」，美國的軍用機器人數目更可望在十年內超過真人戰士，我國未來的將領也必須是能將科技與軍事結合的領導人才。

清華對「將星計畫」學生的培育方式是大一不分系，大二再依其興趣分流到電機、資工、商管、核能、材料、生科、人文等系，賀陳弘說：「文武雙全的將領是軍方需要的人才。」

清華大學教務處招生策略中心主任焦傳金表示，國防部過去在不少大學推動大學儲備軍官訓練團計畫（ROTC），吸納已進入各大學的學生；但清華的「將星計畫」則是首次以大學入學單獨招生辦理。申請者參加今年學測的成績需達任4科總級分52級分，還要通過國防部智力測驗、體適能測驗及安全查核。

焦傳金指出，第一屆「將星計畫」的錄取總名額為10名（含1名女性保障名額），包括四名資通電軍，及陸、海、空軍名額各2名，任一軍種皆可接受飛行官訓練，駕機飛上天空。國防部除全額補助四年學雜費，還提供每月1.2萬元的生活費及每學期5,000元的書籍費。畢業後最少需服役五年，若成為飛官則另有服役規定，以少尉任官，起薪近5萬元。

焦傳金說：「與一般軍校生相比，將星計畫學生學習極具彈性。」學生除每周六及寒暑假需接受軍事課程訓練外，平日皆在清華校園內學習，和一般生一樣享有豐富的校園生活。

且清華大學課程彈性很高，有實驗教育、客製化學程、雙專長等多元彈性的學習設計，除理工領域，還有科技管理、教育及藝術等豐富學習資源，與國防部培育「通才將領」的目標不謀而合。

焦傳金表示，清華大學期待將星計畫培育出的學生都以從軍為志業，國防部在軍旅生涯之中也都提供深造碩博士的機會。但即使未來志向改變，完成服役義務也才27歲，帶著清華與國防部的扎實訓練，想轉任工程師、科研、商管、教職等，出路十分寬廣；如曾受飛行官訓練，甚至可轉任民航機師成為機長。

陸軍突擊兵幹部訓練班綜合測驗，官兵以武裝泅渡方式，朝目標區前進。圖／軍聞社提供
陸軍突擊兵幹部訓練班綜合測驗，官兵以武裝泅渡方式，朝目標區前進。圖／軍聞社提供
分享
空軍第5聯隊配合花蓮縣政府108年元旦升旗典禮，派出5架F-16戰機組成大雁隊形...
空軍第5聯隊配合花蓮縣政府108年元旦升旗典禮，派出5架F-16戰機組成大雁隊形，在日出時分衝場通過七星潭上空。圖／軍聞社提供
分享
海軍官兵進行銳鳶無人機模擬機教室操作展示。圖／軍聞社提供
海軍官兵進行銳鳶無人機模擬機教室操作展示。圖／軍聞社提供
分享
海軍鄭和軍艦官兵執行海上方位判定與船艇識別，確保航行方向有無目標物。圖／軍聞社提...
海軍鄭和軍艦官兵執行海上方位判定與船艇識別，確保航行方向有無目標物。圖／軍聞社提供
分享
陸軍空訓中心實施特種地形跳傘訓練，官兵在海上跳傘中克服地形及心理壓力的重重限制，...
陸軍空訓中心實施特種地形跳傘訓練，官兵在海上跳傘中克服地形及心理壓力的重重限制，精準空降於目標區。圖／軍聞社提供
分享
空軍首位正期女性飛行員高慈妤上尉，現服役於空軍第七聯隊。圖／軍聞社提供
空軍首位正期女性飛行員高慈妤上尉，現服役於空軍第七聯隊。圖／軍聞社提供
分享

國防部清華大學空軍
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

飯店老的辣！每年7萬人到台北就是要住天成

2019-02-27 09:46

航空突襲式罷工影響大 立委要求應有預告期

2019-02-27 11:04

糞土變黃金！新合興牧場沼氣發電成功併聯

2019-02-27 10:45

一天開2.6家 一芳如何坐穩拓點王 緊追CoCo、五十嵐？

2019-02-27 08:49

古書今贏／測試

2019-02-27 02:48

管理前哨站／掃除組織變革四障礙

2019-02-27 02:48

長照點線面／打造優質智慧長照環境

2019-02-27 02:47

大同寶寶放閃 台灣燈會亮點

2019-02-27 00:58

工研院揪團 設電網學校

2019-02-27 00:57

獲特高壓鐵塔執照 寶佳跨足太陽能奏捷

2019-02-27 00:49

工研院組聯盟 培育電網人才

2019-02-27 00:33

陳冲：中風經歷九死一生 許未來用身體貢獻社會

2019-02-27 00:32

大同兩塊地 茂德70億奪標

2019-02-27 00:31

大同賣資產 加速償債

2019-02-27 00:27

茂德張高祥操盤 靠兩招壯大

2019-02-27 00:27

大同售土城地 茂德70億標下

2019-02-27 00:24

統一總座請長假 引發揣測

2019-02-26 23:16

陳冲病癒復出 幽默話新書

2019-02-26 23:10

顧立雄與大小S…陳冲新書亮點多

2019-02-26 23:06

天成飯店住房率 連七霸

2019-02-26 22:58

天成集團第三代CEO 貼近年輕人

2019-02-26 22:58

大陸建設進軍高雄 董座張良吉：期待韓流掃遍全台灣

2019-02-26 20:16

黑松老董拚成長 靠的是近年很夯的這類飲料

2019-02-26 19:48

順藥生物藥CRO業務 以1.3億元出售給永昕

2019-02-26 19:42

一小時喝完18杯啤酒 這家餐廳賞5萬元

2019-02-26 16:37

亞太社企高峰會 5月高雄登場 歡迎報名

2019-02-26 15:05

黑松推新品 卡位夏日飲品市場

2019-02-26 15:05

離開信義原址？遠百A13掛威秀招牌 吳明憲：洽談續約中

2019-02-26 12:54

Honda擬5年砸40億投資 看好台灣內需市場

2019-02-26 12:16

Cosplay大同寶寶拿好禮 嗨翻2019屏東台灣燈會

2019-02-26 11:22

阿嬤片不斷重播 消基會轟有線台無下限

2019-02-26 11:13

青壯世代認同度調查 柯文哲第一、蔡總統第八輸給館長

2019-02-26 10:15

克莉絲汀轉型失敗 高層內訌惡鬥不息

2019-02-22 13:53

樂斯科養老鼠 1胎要價20萬

2019-02-22 13:42

去年車市慘…汽車百貨大王如何營收淨利雙升？先想8成不懂車的人

2019-02-22 10:33

靠粗工起家…金車父子檔聯手檳榔攤賣咖啡 狂銷全球70國

2019-02-22 10:28

資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片

2019-02-21 09:11

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 14:00

劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

2019-02-15 15:15
看更多

熱門文章

飯店老的辣！每年7萬人到台北就是要住天成

2019-02-27 09:46

中油董座換定了！歐嘉瑞3月4日上任

2019-02-26 17:13

謝金河：投資行家、京城銀戴董的話要注意聽

2019-02-26 22:37

政院核定歐嘉瑞接中油董事長 3月4日上任

2019-02-26 17:01

躋身三強 友達將推折疊機面板

2019-02-27 03:13

被動元件 訂單冷

2019-02-27 00:17

寶佳少東林家宏：台灣壽險業未來十年更難賺錢

2019-02-26 17:54

228出國換匯了嗎？央行臉書提供最優換匯撇步

2019-02-26 09:11

被動元件市況 今年變數大

2019-02-26 23:28

大同兩塊地 茂德70億奪標

2019-02-27 00:31

Outlet豁出去了 8萬雙NG鞋狂殺一折起

2019-02-26 13:22

壽險上月匯損 逾200億元

2019-02-27 03:33

統一總座請長假 引發揣測

2019-02-26 23:16

友達內折式OLED手機面板 今年亮相

2019-02-26 11:33

離開信義原址？遠百A13掛威秀招牌 吳明憲：洽談續約中

2019-02-26 12:54

富邦壽：產業面臨六壓力

2019-02-27 03:41

友達旗下達運 大廠上門要貨

2019-02-26 23:28

陳冲復出 未來要有效運用身體來貢獻社會

2019-02-26 16:11

老總老實說 壽險業在網路科技AI發展是一步跟半步之差

2019-02-26 22:19

免稅天堂不再 精算設點成本

2019-02-27 02:41

連踩兩地雷 戴誠志不領年終獎金：董事長要負責

2019-02-26 21:01

批金管會、國安局睡著了 黃國昌爆中資入主陽信銀行

2019-02-27 10:18

公司下市新規範 華映等13家適用

2019-02-27 02:27

外資：被動元件景氣 最快Q2落底

2019-02-26 23:24

製造業生產眾行業皆倒 但這行卻大成長三成

2019-02-26 20:12

國泰金青埔資訊中心大樓動土 2022年啟用導入人臉辨識

2019-02-26 16:30

一小時喝完18杯啤酒 這家餐廳賞5萬元

2019-02-26 16:37

民間消費升溫 零售業大補

2019-02-26 23:26

柔性OLED手機面板 友達試水溫

2019-02-26 13:08

統一老總傳異動？統一：請長假到3月底，勿過多聯想

2019-02-26 21:17

友達今年三箭齊發 強化價值成長

2019-02-27 03:13

大陸建設進軍高雄 董座張良吉：期待韓流掃遍全台灣

2019-02-26 20:16

外幣保單大熱賣 台灣人壽大數據揭露世代差異

2019-02-26 16:43

京城銀提足華映壞帳 盼主導重整

2019-02-27 03:38

影／理科太太告訴你　為何Sony推21:9寬螢幕手機

2019-02-26 19:31

Honda擬5年砸40億投資 看好台灣內需市場

2019-02-26 12:16

華映、綠能債權問題 京城銀董座：慚愧、不拿年終獎金

2019-02-26 16:07

MWC眾家搶發5G新品 散熱族群最樂

2019-02-26 15:06

彭双浪：面板景氣反轉 產能過剩成常態

2019-02-26 12:58

宏達電VR 要與5G共舞

2019-02-27 02:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top