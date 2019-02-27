糞土變黃金！新合興牧場沼氣發電成功併聯

2019-02-27 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



新合興牧場已與台電簽訂20年購售電能契約，使用二階段高效厭氧發酵技術的產氣量，是傳統三段式廢水處理系統的1.25倍以上，預估每年售電收入95萬至100萬元。記者宋健生／攝影 分享 facebook 國內首座以「二階段高效厭氧發酵技術」處理養豬廢水的沼氣發電工程，誕生於草屯新合興牧場，今（27）日在經濟部及南投縣政府見證下，正式併聯發電。

業主祥圃實業、設計施工的瑞助營造，以及提供技術指導的逢甲大學綠能科技暨生技產業發展研究中心和亞洲氫能公司，共同舉辦記者會發表成果，宣告台灣沼氣發電工程向前邁進一大步。

祥圃實業自八年前買下新合興牧場後，便面臨廢水處理效益不彰、造成鄰居困擾，經過數次就地整理仍未明顯改善，隨後找上了亞洲氫能商討。

當時，亞洲氫能和逢甲大學正在合作測試新一代沼氣發電系統效率，即二階段高效厭氧發酵技術，獲得祥圃實業董事長吳昆民的認同，毅然決定投入資金建置沼氣發電設備，一舉解決廢水的困擾及運用沼氣發電，進一步發展循環經濟。

然而，新合興飼養豬隻約僅2,000頭，規模並不大，加上當時的二階段高效厭氧發酵技術只在實驗階段，尚無實例可循，所以祥圃實業在尋找營造廠商的過程並不順利。

直到2016年逢甲大學朱永正博士出席台中市低碳城市傑出貢獻獎，在頒獎典禮上結識了同樣獲獎的瑞助營造，提起此案不但可解決廢水處理問題，同時又能達到循環經濟的效益，引起董事長張正岳的高度興趣。

雙方在歷經12次的設計圖修改後拍板定案，於2017年6月動工，耗時一年，終於在2018年完工進入測試及優化的階段，並順利於年底完成併聯試運轉作業。

目前，新合興牧場已與台電簽訂20年購售電能契約，使用二階段高效厭氧發酵技術的產氣量，是傳統三段式廢水處理系統的1.25倍以上，預估每年售電收入95萬至100萬元，也希望藉由新合興牧場的成功案例，提高國內養豬畜牧場投入沼氣發電的意願。