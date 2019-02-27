真的好累！台灣人疲勞指數爆高

2019-02-27 09:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



UUPON 今（27）日發佈《保健食品態度調查》，針對1萬名 UUPON 會員問卷調查結果分析，發現台灣人疲勞指數爆高。

UUPON 發現，「疲勞爆肝」、「眼睛疲勞」都是現代人擔心的健康問題。而且是越年輕族群，越擔心自己有爆肝的風險； 3 C 生活的便利，也讓近七成的民眾都害怕自己會有用眼過度的狀況。然而，即使擔心自己的健康狀況，還是有不少民眾僅靠自助的方式，而不主動對外尋求協助。

數據觀察，尤其是台灣男性更有著「肝苦無人知」的困擾！無論在食用保健食品的經驗，或是保健食品的相關意識，男性較女性相對不積極，甚至有高達六成的男性，在需要購買保健食品時，是自以上網搜尋資訊，而非尋求藥師、醫師、營養師等專業人員的諮詢。

此外，調查結果也發現了許多顛覆大眾印象的結果：在十大台灣民眾擔憂的健康問題中，像是「脂肪過高」、「消化不良」、「過敏體質」等，這些常見於大眾廣告的文宣訴求，卻不是台灣民眾最擔憂的問題；而像是「雞精」、「人蔘」、「蜆精」等，這些大眾媒體廣泛宣傳的健康食品，也不是台灣民眾最積極購買並食用的健康食品。