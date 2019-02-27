欣陸投控旗下大陸建設 今年推案總金額估250億元

2019-02-27 08:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



欣陸投控旗下大陸建設2018年銷售金額約53億元，銷售成績較2017年成長25%；主要營業收入來自「宝格」、「琢青」的完工交屋認列收入、依完工比例認列的台中市惠國段、台北市寶慶路商業大樓，以及「謙量」成屋銷售認列。

2019年的重點個案包括台北市信義區的「55Timeless 琢白」、台中七期的「宝格」及「丽格」及台北市南京松江路口的「琢豐」案等，推案總金額預估250億元。

「55Timeless琢白」已正式落成，是大陸建設得意之作。「55Timeless琢白」白色外觀建築及現代極簡風格，在信義計劃區中獨樹一格。

「55Timeless琢白」規劃戶數共計42戶，低樓層為每層兩戶雙拼的140坪住宅單元，高樓層則設計為一層一戶260坪的獨戶住宅，每一層均可自由創造設計。一樓公設以機能導向考量，包含長形藝廊及長廊等候區；31樓凌空百米的公設，是目前信義計畫區絕無僅有的規劃。

大陸建設2018年度土地開發成果斐然，除取得新北市新店區斯馨段土地、購入台北市士林區芝山段一小段土地、簽訂擴大台中大坑風景區開發案範圍外，並簽訂台北中山區林森北路永盛公園都更案，儲備土地開發存量。