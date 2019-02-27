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大同寶寶放閃 台灣燈會亮點

2019-02-27 00:58經濟日報 記者李珣瑛／新竹報導

2019屏東台灣燈會在大鵬灣燈區掀起百萬人潮參觀旋風，在眾多企業燈區之中，台灣第一在地公仔天王大同寶寶的賽車燈座最為吸睛耀眼。

「大同寶寶 飆出好屏」賽車創意花燈，是2019屏東台灣燈會在企業燈區的亮點，只要...
「大同寶寶 飆出好屏」賽車創意花燈，是2019屏東台灣燈會在企業燈區的亮點，只要Cosplay大同寶寶就有機會拿好禮。 大同／提供
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上個星期六雖然是補上班日，但熱情民眾還是擠爆燈會現場，爭先與三尊大同寶寶活動人偶合影，很多家長非常興奮的帶著小朋友一起進入大同電鍋夢幻賽車同歡。

「大同寶寶 飆出好屏」賽車創意花燈，是2019屏東台灣燈會在企業燈區的亮點，只要...
「大同寶寶 飆出好屏」賽車創意花燈，是2019屏東台灣燈會在企業燈區的亮點，只要Cosplay大同寶寶就有機會拿好禮。 大同／提供
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為顯現出大鵬灣國際賽車場的特色，大同公司相當貼心將今年的「大同寶寶 飆出好屏」賽車創意花燈降低高度，突破一般花燈只能看不能摸的限制，特別製作讓遊客可以進入拍照的電鍋跑車。

大同公司是台灣產業界第一家建立超過100年的企業，也是陪伴台灣民眾一起成長，見證台灣奇蹟的在地品牌，世紀企業的永續更代表台灣之光。

大同公司的企業吉祥物大同寶寶，連續多年以新奇、可愛、獨特的創意造型，成為每年台灣燈會企業展區的最佳人氣王。

燈會現場除展出「大同寶寶 飆出好屏」賽車燈組，遊客還可以戴上和大同寶寶一樣的安全帽扮演分身，與大同寶寶帥氣同框，體驗Cosplay的情境。

大同公司指出，活力四射的大同寶寶人偶，也將在228四天連假親臨現場與民眾熱情互動，凡是將「大同寶寶 飆出好屏」賽車燈組照片上傳IG、FB或LINE群組者，就有機會獲得大同寶寶獨家小禮物乙份，數量有限，送完為止。

大同台灣燈會
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