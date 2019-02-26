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用腳發電 MWC充電 踩腳踏車也行

2019-02-26 22:58經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

MWC提供參觀者充電服務，除了一般常見的方式，也可以用腳發電，一邊騎腳踏車，一邊就能為手機充電。

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