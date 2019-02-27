工研院揪團 設電網學校

2019-02-27 00:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ／台北報導



工研院昨（26）日宣布，結合電力、電網及再生能源領域25所產學研界重量級企業與學校，共同成立「電網人才發展聯盟」，提供逾百萬元獎學金，邀請國內頂尖產官學研界成立「電網學校」，培育國內電力人才，接軌國內外能源發展趨勢。 工研院院長劉文雄（左三）昨天宣布，成立「電網人才發展聯盟」與「電網學校」，積極培育國內電力人才。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

工研院長劉文雄表示，台灣過去20年電網與電力產業面臨人才競逐，畢業生投入少，造成產業人員斷層；面對能源轉型的挑戰，未來電業供應鏈上會有許多創新商業模式，電網規劃、設計、運轉與維護的人才培養為產業發展關鍵議題，電力與電網領域人才需求將大幅提升。

台灣電力與能源工程協會理事長盧展南表示，「電網學校暨人才發展聯盟」希望加強社會及學校教育，讓更多人了解電力系統運轉特性與資源，建立電能使用共識，學校電力工程教育課程也能因應能源及智慧電網發展潮流做調整，加入更多跨領域及實務元素。

台電董事長楊偉甫指出，培養電網與電力產業人才最重要是「長期培養，傳承核心技術」，希望藉由聯盟運作，更多同業貢獻資源。

亞力電機總經理鄭朝彬表示，國內電網與電力產業人才最重要在於傳承，但目前存在斷層問題。台灣科學工業園區科學工業同業公會水電氣委員會統計，竹科、中科、南科三大科學園區用電量占全國電量達11.6%，未來五年用電量粗估將成長79%，供電管理需求大，現階段企業對於電力人才是求才若渴。

為補足電力人才缺口，工研院成立「電網人才發展聯盟」，獲得各界響應，目前成員有來自25間產學研單位，另外，盧展南及台大電機系教授劉志文、台科大電機系教授郭政謙、清大電機系教授朱家齊、中正大學電機系教授吳元康等以個人名義加入。