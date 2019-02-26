Nespresso推全新限量款咖啡 搶攻台灣年近800億市場

2019-02-26 22:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



瑞士頂級咖啡品牌Nespresso以世界上最早的咖啡館及咖啡文化為靈感，推出全新限量款「土耳其伊斯坦堡咖啡」及「義式威尼斯咖啡」，搶攻台灣一年近800億元商機的咖啡市場。

為再現世界首家咖啡館的傳奇風貌，Nespresso26日起，特別選在具有多重歷史交會的光點台北，進行一系列華麗的跨界合作，活動匯集台灣優秀的藝術人文專家－知名藝術評論家暨策展人王焜生、旅遊文化專家-華人地區最大土耳其網站「土女時代」創辦人魏宗琳和高珮倫。

以及資深國際導遊林瑞昌以及世界級咖啡大師LuLu魏汝瑛，分享如何透過咖啡品鑑，運用嗅覺、味覺觸發時空想像，穿越古今，迷走在城市古老的咖啡館。從戰爭與貿易、經典的藝術、文學、音樂導聆、以及豐富的旅行觀點，探索更立體的咖啡文化傳播史，開啟想像跨越時空，了解咖啡如何讓「伊斯坦堡」與「威尼斯」，成為不朽的傳奇。

Nespresso表示，咖啡早在兩千多年前就對世人產生難以抗拒的魅力，雖然有關咖啡史的詮釋不一而足，但歷史提供宏觀的視野來窺視咖啡文化的起源，Nespresso透過全新、強烈且層次豐富的咖啡，喚起幾世紀前為眾人所神往的迷人的氛圍。

此次全新推出的「土耳其伊斯坦堡咖啡」以葉門摩卡的阿拉比卡豆、印度風漬處理法的羅巴斯塔豆、和印尼阿拉比卡豆調和而成，是Nespresso首款採用葉門咖啡豆的膠囊，香味濃烈，具異國風味，帶有烘烤香氣與胡椒辛香調。