結合AI、VR及5G 台灣業者在MWC大秀健康醫療跨域整合

2019-02-26 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



全球傳統醫療設備大廠都朝向與高科技發展，台灣業者在結合高科技與醫療兩領域具有優勢，經濟部國際貿易局率領台灣精品企業世界移動通訊大展(MWC)大會中，大秀健康醫療技術結合人工智慧(AI)、虛擬實境(VR)及5G應用的跨域整合解決方案，安排宏達電、威強電、鈺登科技及天奕科技聚焦AI、VR及5G三大技術亮點於MWC中，發表未來醫療議題，現場吸引近二百個國際媒體關注出席。

因醫學專有名詞多，往往造成病人與醫生間的溝通產生障礙。HTC為我國重要的通訊大廠，在高科技技術上外溢運用於醫療設備，據西班牙媒體TECNOBILITY報導指出，集團旗下的健康醫療事業部經理張庭榕特別在「台灣智慧科技解決方案記者會」上，發表透過高科技VR技術延伸運用在透視人體內部構造及解剖，無論是在診療時的醫病溝通、醫學解剖教學等，透過VR所實際上呈現出的影像，不僅可大幅提升醫病間的溝通，並可以在教學上大幅降低解剖大體的需求。

HTC目前除了與紐約大學、華盛頓大學都有合作實例外，與臺北醫學大學合作成立全球規模最大的VR解剖教室，另也跟萬芳醫院合作成立全球首間多人行動VR團體衛教診間。都顯示我國透過高科技產業運用在醫療領域的發展實力。

我國另一家重要資訊大廠威強電透過結合AI的技術，運用在腫瘤或其他病因的精準判定，威強電特別在記者會上展示「醫療影像診斷平台（QuAI）」，並指出曾協助台大醫療單位針對患者進行眼球黃斑部病變的病因判定，透過QuAI判別準確率高達95%，威強電希望透過高科技技術對於醫療領域的輔助，提供病患有更好的醫療品質，提升各種病症的確診率及存活率。

由於5G為今年MWC大展的主軸，國內5大電信高層都親臨參與外，各國際大廠亦規劃於展中發表支援5G連網的服務與產品。網通大廠鈺登科技在現場吸引許多電信商洽詢，此次發表「業界首創開放式行動基地台回傳路由器」，為5G運用的未來趨勢。

新創企業的天奕科技也是鎂光燈焦點，該商用室內定位系統可運用於高端醫療照護場域，能追蹤藥物、人員、設備，除精準度達公分級外，還因具備AI分析引擎，讓定位服務不只能「定的準」，還能「看的深」，獲不少半導體業者及醫學中心採用。

貿協指出，MWC今年主軸為「Intelligent Connectivity」，台灣精品館聚焦Connectivity、AI、Immersive Content(AR/VR)、數位醫療等大會重點項目，展示AI機器人、AIoT、5G等各種智慧科技解決方案，首日記者會結束後即吸引包括義大利iTechmania、西班牙Revista Gadget等國際媒體來館報導，另外，我國企業所研發的AI機器人，亦與國際媒體高度互動，包括：女媧公司凱比同學、新時代機器人小智、麗暘科技Robelf等，都吸引高度目光。